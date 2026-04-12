Великдень у Софії Київській: Зеленські зустрілися з дітьми загиблих захисників

glavcom.ua
На території Софії Київської, у цей самий час зібралися діти захисників із Києва й Київщини, чиї батьки, на жаль, загинули на цій війні
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: Не тільки у свята – щодня наша вдячність усім, хто бореться за Україну. І вся наша турбота – їхнім близьким.

Цьогорічне святкування Великодня у столиці відзначилося зворушливою подією. На території заповідника «Софія Київська» президент України та перша леді долучилися до святкового заходу для дітей воїнів із Києва та Київщини, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Володимира Зеленського, зустріч була незапланованою. Під час підготовки офіційного великоднього привітання на території Софійського собору стало відомо, що поруч проходять святкові заходи для особливих гостей.

фото: Володимир Зеленський

«Тож долучилися саме до такого моменту в Софії та зайшли привітати дітей із Великоднем. Усмішки, якими нас зустріли, безцінні. Хочеться і треба робити все, щоб діти тих, хто віддав за українську безпеку найцінніше, ніколи не втрачали віри у світ», – зазначив президент.

фото: Володимир Зеленський

Для дітей організували насичену та теплу програму, аби подарувати їм відчуття справжнього свята.

фото: Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що такі заходи допомагають дітям, які втратили найдорожче, не втрачати віри у світло та добро.

Нагадаємо, у день Світлого Христового Воскресіння Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська звернулися до нації зі стін Софії Київської. Цьогорічне привітання стало маніфестом стійкості українського духу та віри в перемогу правди над відчаєм на 1509-й день повномасштабної битви за життя.

Читайте також:

Читайте також

Робочий візит президента України до Туреччини. 4 квітня 2026 року
Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Ердоганом
10 квiтня, 10:50
Глава держави на закритій зустрічі із журналістами підкреслив, що саме нафтодолари є основним джерелом спонсорування війни
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
10 квiтня, 09:30
Зеленський зустрівся з рабинами українських міст
Зеленський отримав особливий подарунок від представників єврейських громад
6 квiтня, 20:52
Раніше Віткофф та Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із Володимиром Путіним
Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: подробиці від Буданова
4 квiтня, 18:59
Зеленський у спілкуванні із журналістами заявив, що підготовка до можливих атак РФ уже триває
Зеленський розкрив цілі росіян на весну та літо 2026
3 квiтня, 12:00
Зеленський, Трамп та Венс. Кадр зі знаменитої сварки лідерів США та України в Білому домі. Кінець лютого 2025 року
Експосол в США пояснив, чому Україна має підтримувати «безглузді мирні переговори»
1 квiтня, 16:47
16-річна Олена померла з життя після падіння в яму з окропом та отриманих травм
Померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Києві
22 березня, 14:26
Глава держави повідомив, що подарував один з планшетів королю Великої Британії Чарльзу III
Зеленський показав планшет, який дозволяє стежити за фронтом у режимі реального часу
17 березня, 20:00
Віктор Орбан під час пресконференції в Будапешті. 5 січня 2026 року
Орбан починав із гасла «Росіяни, геть!», але Зеленський зараз марно веде словесну війну – експосол в Угорщині
13 березня, 21:30

Суспільство

Благодатний вогонь в Україні: як прикордонники зустріли святиню
Благодатний вогонь в Україні: як прикордонники зустріли святиню
Великдень у Софії Київській: Зеленські зустрілися з дітьми загиблих захисників
Великдень у Софії Київській: Зеленські зустрілися з дітьми загиблих захисників
Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем
Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем
«Світло – наша зброя». Митрополит Епіфаній привітав українців із Великоднем
«Світло – наша зброя». Митрополит Епіфаній привітав українців із Великоднем
Боровся за Лиман, брав участь у звільненні Ізюма. Згадаймо Артура Світухова
Боровся за Лиман, брав участь у звільненні Ізюма. Згадаймо Артура Світухова
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
