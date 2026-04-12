Великдень у Софії Київській: Зеленські зустрілися з дітьми загиблих захисників

На території Софії Київської, у цей самий час зібралися діти захисників із Києва й Київщини, чиї батьки, на жаль, загинули на цій війні

Зеленський: Не тільки у свята – щодня наша вдячність усім, хто бореться за Україну. І вся наша турбота – їхнім близьким.

Цьогорічне святкування Великодня у столиці відзначилося зворушливою подією. На території заповідника «Софія Київська» президент України та перша леді долучилися до святкового заходу для дітей воїнів із Києва та Київщини, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Володимира Зеленського, зустріч була незапланованою. Під час підготовки офіційного великоднього привітання на території Софійського собору стало відомо, що поруч проходять святкові заходи для особливих гостей.

«Тож долучилися саме до такого моменту в Софії та зайшли привітати дітей із Великоднем. Усмішки, якими нас зустріли, безцінні. Хочеться і треба робити все, щоб діти тих, хто віддав за українську безпеку найцінніше, ніколи не втрачали віри у світ», – зазначив президент.

Для дітей організували насичену та теплу програму, аби подарувати їм відчуття справжнього свята.

Президент підкреслив, що такі заходи допомагають дітям, які втратили найдорожче, не втрачати віри у світло та добро.

Нагадаємо, у день Світлого Христового Воскресіння Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська звернулися до нації зі стін Софії Київської. Цьогорічне привітання стало маніфестом стійкості українського духу та віри в перемогу правди над відчаєм на 1509-й день повномасштабної битви за життя.