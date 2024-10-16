Зеленський у Раді вперше публічно презентув план перемоги

Запрошення України до НАТО може стати фундаментальним для миру

Президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

План перемоги України

Перший пункт – запрошення України до НАТО

Запрошення України до НАТО може стати фундаментальним для миру. Україна розуміє, що питання членства в Альянсі – це питання майбутнього, але зараз Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні.

Другий пункт – оборона

Пункт полягає в незворотному зміцненні України проти агресора, реалістичному захисті позицій на полі бою в Україні та – водночас – поверненні війни на територію росіян. Щоб вони відчували, що таке війна і, попри пропаганду, розвертати ненависть у сторону Кремля. Є чіткий перелік зброї, а завдяки курській операції стало очевидно, що Путін не має сил, коли Україна справді сильно тисне. Ключем до реалізації плану є «успішне продовження операції Сил оборони у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі».

Партнери повинні допомогти комплектувати резерви українських бригад, вивести українську ППО на такий рівень, який буде достатнім для захисту населених пункт. Також пункт передбачає спільні зусилля з європейськими сусідами для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також – розширення операцій з застосуванням українських ракет і дронів, зняття партнерами обмежень на застосування зброї, надання Україні супутникових даних у реальному часі. Цей пункт має таємний додаток, доступний партнерам, які можуть допомогти.

Третій пункт – пакет стримування Росії

Пункт стримування теж має таємний додаток, який отримали США, лідери Великої Британії, Франції. Україна пропонує розмістити на своїй землі комлексний неядерний пакет стримування, достатній для захисту України від будь-якої агресії з боку Росії. Москва повинна бути змушена або приєднатися до дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати війну. Пункт передбачає визначення військових цілей у Росії, по якому застосують озброєння.

Четвертий пункт – економіка

В Україні є стратегічно цінні природні ресурси, які посилять або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Потрібно використати потенціал покладів природних ресурсів. Таємний додаток отримають лише визначені партнери. Україна пропонує США та визначеним партнерам, зокрема, ЄС, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного використання економічного потенціалу.

П'ятий пункт – безпека

Після війни Україна матиме один з найдосвідченіших військових контингентів. Ці бійці володітимуть успішним досвідом застосування західної зброї. У разі згоди партнерів Україна пропонує замінити американський контингент у Європі українськими підрозділами – після війни. За його словами, ця пропозиція вже знайшла підтримку деяких союзників.

Нагадаємо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня.

«Главкому» вдалося отримати перші ексклюзивні деталі події, яка відбудеться у парламенті. Так, за даними джерел, наближених до президента, план, який глава буде представляти в парламенті, складається з п’яти пунктів та трьох додатків.

Два з п’яти пунктів – воєнні, інші – геополітичний, економічний та військово-політичний. Останній пункт буде реалізуватися вже у післявоєнному майбутньому. Також до Плану додається три додатки плану (два воєнних та економічний). Усі вони закриті, тобто секретні. З планом разом з додатками на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.

Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.