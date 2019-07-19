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    Суспільство

    Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН

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    Зеркаль окремо ознайомила німецького посла з підсумками міжнародних судових процесів України проти Росії, як агресора - Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН
    Зеркаль окремо ознайомила німецького посла з підсумками міжнародних судових процесів України проти Росії, як агресора

    Зеркаль відзначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету та територіальної цілісності України через російську агресію

    Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «Під час зустрічі з цієї нагоди 19 липня було констатовано динамічний характер двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною», - йдеться у повідомленні.

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    Як поінформували у пресслужбі, Зеркаль відзначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету та територіальної цілісності України через російську агресію, а також у збереженні підтримки міжнародної спільноти нашій країні у протидії агресору.

    «Наголошувалося на вагомій практичній допомозі уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стале зростання торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва», - акцентували у зовнішньополітичному відомстві.

    Зеркаль окремо ознайомила німецького посла з підсумками міжнародних судових процесів України проти Росії, як агресора й висловила впевненість, що Німеччина продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою рішень поважних судових інстанцій. Щодо енергетичної сфери, заступник міністра закордонних справ відзначила важливість подальшої співпраці з урядом ФРН задля ефективної імплементації директив Єврокомісії щодо зміцнення енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в Євросоюзі.

    Зі свого боку, Фельдгузен дала високу оцінку стану демократії в Україні, свідченням чого, зокрема є вільні та демократичні виборчі процеси.

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