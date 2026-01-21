Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва

У 2025 році Андрій Кобів добровільно став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Кобіва.

Захисник України Андрій Кобів на позивний Тотті загинув на фронті 8 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та адміністрацію середньої загальноосвітньої школи 90 м. Львова.

Андрій Кобів народився 8 грудня 1998 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №90 м. Львова. З дитячих літ був щирим, відкритим і доброзичливим, умів любити людей і жити з відкритим серцем. У 2020 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», здобувши освіту за спеціальністю «Менеджмент».

У мирному житті сумлінно працював у сфері продажів, відповідально ставився до своїх обов’язків і поважав людей. Був люблячим чоловіком, турботливим сином, найкращим братом і щирим другом, умів підтримати, розрадити та прийти на допомогу кожному, хто її потребував. Серед друзів завжди був душею компанії і всі запамʼятають його з щирою посмішкою та добрими очима. Дуже любив футбол, тварин, особливо котів, часто підгодовував безпритульних тварин.

«У 2022 році Андрій створив сім’ю. Завжди був опорою для дружини та мотивував йти по життю за покликом серця. Був люблячим чоловіком, турботливим сином, найкращим братом і щирим другом», – написали про воїна на сторінці Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, Львів-Сихів (УГКЦ).

Андрій Кобів служив у Третій штурмовій бригаді у полку безпілотних систем фото: Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Львів-Сихів (УГКЦ)

У 2025 році Андрій добровільно став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському та донецькому напрямках у складі полку безпілотних систем Третього армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Андрій дуже швидко розвинув свій військовий потенціал, що став прикладом для багатьох і тим, до думки якого дослухались. Побратими й командири відгукуються про нього як мужнього, відповідального й відданого воїна, який без страху та з честю виконував покладений на нього обов’язок.

У 2025 році Андрій Кобів добровільно став на захист Батьківщини фото: Львівська міська рада

8 грудня 2025 року, у день свого народження, Андрій Кобів разом із двома побратимами загинув під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області.

Захисника поховали 17 січня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна)

У скорботі залишилися дружина, батьки, сестра, бабуся та дідусь.

