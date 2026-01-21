Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
Андрію Кобіву назавжди 27 років
колаж: glavcom.ua

У 2025 році Андрій Кобів добровільно став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Кобіва.

Захисник України Андрій Кобів на позивний Тотті загинув на фронті 8 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та адміністрацію середньої загальноосвітньої школи 90 м. Львова.

Андрій Кобів народився 8 грудня 1998 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №90 м. Львова. З дитячих літ був щирим, відкритим і доброзичливим, умів любити людей і жити з відкритим серцем. У 2020 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», здобувши освіту за спеціальністю «Менеджмент».

У мирному житті сумлінно працював у сфері продажів, відповідально ставився до своїх обов’язків і поважав людей. Був люблячим чоловіком, турботливим сином, найкращим братом і щирим другом, умів підтримати, розрадити та прийти на допомогу кожному, хто її потребував. Серед друзів завжди був душею компанії і всі запамʼятають його з щирою посмішкою та добрими очима. Дуже любив футбол, тварин, особливо котів, часто підгодовував безпритульних тварин.

«У 2022 році Андрій створив сім’ю. Завжди був опорою для дружини та мотивував йти по життю за покликом серця. Був люблячим чоловіком, турботливим сином, найкращим братом і щирим другом», – написали про воїна на сторінці Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, Львів-Сихів (УГКЦ).

Андрій Кобів служив у Третій штурмовій бригаді у полку безпілотних систем
Андрій Кобів служив у Третій штурмовій бригаді у полку безпілотних систем
фото: Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Львів-Сихів (УГКЦ)

У 2025 році Андрій добровільно став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському та донецькому напрямках у складі полку безпілотних систем Третього армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Андрій дуже швидко розвинув свій військовий потенціал, що став прикладом для багатьох і тим, до думки якого дослухались. Побратими й командири відгукуються про нього як мужнього, відповідального й відданого воїна, який без страху та з честю виконував покладений на нього обов’язок.

У 2025 році Андрій Кобів добровільно став на захист Батьківщини
У 2025 році Андрій Кобів добровільно став на захист Батьківщини
фото: Львівська міська рада

8 грудня 2025 року, у день свого народження, Андрій Кобів разом із двома побратимами загинув під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області.

Захисника поховали 17 січня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87  (вул. Пасічна) 

У скорботі залишилися дружина, батьки, сестра, бабуся та дідусь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2024 році Ярослав Троц став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Троца
10 сiчня, 09:00
Речник Угруповання об'єднаних сил називає ситуацію в Куп’янську позитивною
Скільки окупантів залишилося в Куп’янську? Дані Сил оборони
4 сiчня, 11:11
Наслідки ракетної атаки на Київ 25 березня 2025 року
Голова КМВА назвав кількість жертв російських обстрілів у Києві за минулий рік
1 сiчня, 12:35
Українська контррозвідка щоденно виловлює значну кількість російських інфільтратів у тилу
Ждуни у тилу: ворог оселяється за спиною ЗСУ
27 грудня, 2025, 23:23
Бюджет РФ став розбалансованим
Росіянам виставили рахунок за війну
27 грудня, 2025, 21:01
89-річний дідусь евакуювався з Донеччини разом із куркою
«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою
25 грудня, 2025, 09:30
На повернення українців додому впливатимуть безпекові ризики
Українці почнуть повертатися з-за кордону лише у 2027 році. Яка причина
24 грудня, 2025, 19:42
Мирна угода має запрацювати лише разом із системою безпекових договорів, наголосив Зеленський
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня, 2025, 10:07
Британский монарх відзначив стійкість українців
Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир
16 сiчня, 20:02

Суспільство

Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині
Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині
Аварійні відключення світла запроваджено 21 січня 2026 року у низці областей
Аварійні відключення світла запроваджено 21 січня 2026 року у низці областей
Укргідрометцентр повідомив, скільки ще тріщатимуть морози в Україні
Укргідрометцентр повідомив, скільки ще тріщатимуть морози в Україні
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua