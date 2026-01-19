Покровський напрямок: Сирський повідомив про виснажливе протистояння

Головнокомандувач підкреслив, що РФ намагається нарощувати тиск на покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оперативна ситуація на покровському напрямку залишається складною. У районі агломерації Покровськ-Мирноград триває виснажливе протистояння. За його словами, щоденно тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сирського.

«Під час робочої поїздки на цей напрямок працював з органами військового управління та командирами підрозділів безпосередньо на місцях», – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач підкреслив, що РФ намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами. «За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку», – пояснив він.

«Особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. За підсумками доповідей визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку. Основний акцент – на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління. Віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою», – зауважив Сирський.

Попри складність обстановки, за словами головнокомандувача, українські військовослужбовці тримають стрій.

