Пулатов близько трьох років брав участь у злочинній війні проти України

Сили оборони знищили російського окупанта Руслана Пулатова. Про це повідомляє «Главком».

Руслан Пулатов народився 3 червня 2021 року.

Займався рукопашним боєм. Здобув низку перемог на змаганнях молодіжного рівня. У 2017 році у Румунії Пулатов здобув бронзу чемпіонату світу (вагова категорія до 55 кг). Також у 2017 році він виборов срібло чемпіонату Росії.

Пулатов також був призером та переможцем змагань всеросійського рівня та мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту».

Російські пропагандисти зазначають, що він близько 3 років брав участь у війні проти України. Сили оборони ліквідували окупанта Пулатова 8 листопада 2025 року.

Нагадаємо, Світоліна обіграла прихильницю Путіна росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open.

Australian Open-2026, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Мірра Андрєєва (8) – 6:2, 6:4

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.