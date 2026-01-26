ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з рукопашного бою
Пулатов близько трьох років брав участь у злочинній війні проти України
Сили оборони знищили російського окупанта Руслана Пулатова. Про це повідомляє «Главком».
Руслан Пулатов народився 3 червня 2021 року.
Займався рукопашним боєм. Здобув низку перемог на змаганнях молодіжного рівня. У 2017 році у Румунії Пулатов здобув бронзу чемпіонату світу (вагова категорія до 55 кг). Також у 2017 році він виборов срібло чемпіонату Росії.
Пулатов також був призером та переможцем змагань всеросійського рівня та мав спортивний розряд «кандидат у майстри спорту».
Російські пропагандисти зазначають, що він близько 3 років брав участь у війні проти України. Сили оборони ліквідували окупанта Пулатова 8 листопада 2025 року.
Нагадаємо, Світоліна обіграла прихильницю Путіна росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open.
Australian Open-2026, 1/8 фіналу
Еліна Світоліна (Україна, 12) – Мірра Андрєєва (8) – 6:2, 6:4
Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.
Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024
Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.
Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.
Коментарі — 0