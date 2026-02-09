РФ нав’язує Луганщині віртуальний рубль: для чого це робиться

Москва хоче зменшити потребу в друці паперових купюр і приховати реальні масштаби інфляції

Вже за кілька місяців Росія планує запровадити на окупованій Луганщині цифровий рубль. Йдеться про вересень 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням голову Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

Олексій Харченко переконаний, що подібна новація має не економічну, а суто контрольну та пропагандистську мету.

Примітно, що цифровий рубль планують впроваджувати на територіях, де значна частина населених пунктів має обмежений або нестабільний доступ до інтернету.

Передбачається, що цифровий рубль існуватиме паралельно зі звичайними грошима. Але все одно Кремль хоче, аби частина платежів у цій формі таки була обов’язковою. Відтак, Москва хоче зменшити потребу в друці паперових купюр і приховати реальні масштаби інфляції, яка і так стрімко зростає.

Нагадаємо, Україна запровадила нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб. Серед них, зокрема, громадяни та резиденти Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ.

Перший указ спрямований на обмеження здатності російського ВПК. Загалом до нього увійшли 24 фізичні та 27 юридичних осіб. Це, зокрема, компанії, що постачають товари для виготовлення деталей для російських ракет і дронів, які Росія, зокрема, застосувала під час удару по Україні в ніч на суботу, 7 лютого. Без іноземних компонентів їхнє виробництво було б неможливим, наголошує відомство.

Другий указ стосується фінансової інфраструктури ворога й персонально тих, хто допомагає РФ обходити санкції, які запровадила Україна, Євросоюз і США. Це 42 фізичні і 35 юридичних осіб.