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Такі люди назавжди залишаються у пам'яті. Згадаймо Сергія Бондаря

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Такі люди назавжди залишаються у пам'яті. Згадаймо Сергія Бондаря
Сергій народився та виріс у Борисполі
колаж: glavcom.ua

Коли прийшов час стати на захист Батьківщини, Сергій, не вагаючись, прийшов до військкомату і приєднався до лав Збройних Сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Сергія Бондаря.

У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, залишаючись вірним військовій присязі, на Донеччині загинув відважний захисник, справжній патріот, солдат, водій гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 44-річний Сергій Бондар. Про це повідомляє Бориспільська міська рада. 

Сергій народився та виріс у Борисполі. Після закінчення Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Головатого (нині Бориспільський ліцей імені Юрія Головатого), продовжив навчання у Київському механіко-металургійному технікумі, який закінчив з відзнакою.

Добрий, щирий, відповідальний, надійний, з сильним вольовим характером і позитивним поглядом на життя, розсудливий, обізнаний і наполегливий Сергій завжди підставляв своє плече тим, хто потребував допомоги. Мав багато друзів, знайомих і велике коло спілкування. Його завжди любили, поважали та цінували, до його слова дослухалися і захоплювалися, як людиною.

Сергій любив роботу, а робота любила його. Прекрасно розбирався у техніці, був напрочуд вправним водієм, адже захопленням усього його життя були автомобілі. Сергій ніби відчував їх, його золоті руки уміли усунути будь-яку несправність, аби обожнювані механізми працювали як годинник.

Та найважливішою цінністю всього його життя була сім’я – у якій Сергій народився і виріс та сім’я, яку створив разом з коханою дружиною і у якій народився та у любові й турботі зростає їхній син. Для них так поспішав побудувати будинок… Але не встиг. Всі мрії і плани на майбутнє нещадно обірвала проклята війна.

Коли прийшов час стати на захист Батьківщини прийшов до військкомату і приєднався до лав Збройних Сил України. І ні секунди не вагався у правильності рішення, бо не бачив для себе іншого шляху, як зі зброєю в руках йти й боронити нашу державу, свою родину і кожного з нас.

Ретельно проходив бойовий вишкіл у Великобританії, а потім на передовій разом з побратимами із честю виконував всі військові завдання, які йому ставили командири. Не ховався за спинами інших, не нарікав на труднощі… Робив усе, щоб наблизити нашу Перемогу.

28 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині життя захисника обірвалося…

Сергій Бондар ні секунди не вагався у правильності рішення, бо не бачивдля себе іншого шляху, як зі зброєю в руках йти й боронити нашу державу, свою родину і кожного з нас.
Сергій Бондар ні секунди не вагався у правильності рішення, бо не бачивдля себе іншого шляху, як зі зброєю в руках йти й боронити нашу державу, свою родину і кожного з нас.
фото ТРС Бориспіль

«Цей день назавжди став найчорнішим у житті рідних та близьких людей. Адже Сергій більше не зателефонує, не переступить поріг рідного дому, не обійме і не привітає лагідним словом. Тепер він навіки залишиться у пам'яті своїх рідних, друзів, колег, побратимів та всіх українців, кого він відважно захищав у пекельній боротьбі з російським окупантом», – йдеться у повідомленні Бориспільської міської ради.

Попрощалися із полеглим Сергієм Бондарем 3 червня 2024 року на Книшовому меморіальному парковому комплексі. Поховали захисника України на Рогозівському кладовищі міста Бориспіль.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна

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