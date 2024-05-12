Стало відомо, які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах: перелік

Міністр оборони заявив, що охочі можуть обрати бажану посаду онлайн або прийти до центрів рекрутингу

Наразі в Україні відкрито 20 центрів рекрутингу, найбільш популярні посади водіїв, механіків, операторів дронів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

До того ж МОУ визначило перелік посад у війську, які люди можуть обрати самостійно.

«Водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади – вони мають дуже великий попит», – розповів Умєров.

Міністр оборони заявив, що охочі можуть обрати бажану посаду онлайн або прийти до центрів рекрутингу.

«Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, щоб вони приходили на роботу: обирали професію, проходили всі співбесіди і отримували посаду, яка буде працювати на користь держави», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, що 30 квітня у Києві запрацював Центр рекрутингу до української армії. Як зазначила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова до кінця травня має бути відкрито кілька десятків подібних центрів: «До кінця весни плануємо відкрити декілька десятків таких центрів, де людина може обрати собі військову спеціальність».

Раніше повідомлялося, що у Львові відкрився центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.