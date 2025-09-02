Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія, деокупація селища на Донеччині. Головне за 2 вересня

Сили оборони звільнили селище Удачне Донецької області

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід, Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині, Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України. «Главком» склав добірку новин 2 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України

Люксембург долучається до ініціативи Purl, метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США.

Пакети озброєння для України коштують по $500 млн кожен, тому Люк Фріден заявив, що Люксембургу необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель зброї для України. Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте нагадав, що протягом кількох тижнів країни НАТО вже зібрали $2 млрд на закупівлю «критично важливої летальної, іноді більше оборонної зброї» для України в межах ініціативи. До пакетів, зокрема, входили протиповітряні можливості та боєприпаси.

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід

Галицький районнийу суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову – арешт без права внесення застави.

У кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. Попередню кваліфікацію – умисне вбивство, змінили на посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП

Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Московської церкви, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою. За словами очільника Держетнополітики Віктора Єленського, позов було подано до Вищого адміністративного суду 29 серпня.

«Якщо припис не виконано, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою - це перше. Друге – надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє - невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене», – каже він.

Єленський додав, що коли буде припинена діяльність Київської митрополії УПЦ, це не означатиме, що всі парафії і громади в Україні, які належать до цієї церкви, будуть закриватися. За його словами, якщо таке рішення буде прийнято судом, то Київська митрополія УПЦ буде позбавлена статусу юридичної особи і втратить правосуб'єктність, що означатиме, що у парафій цієї церкви не буде центра.

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині

Сили оборони звільнили селище Удачне Донецької області та встановили там український прапор.

Раніше Сили оборони України також встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

Підозра екскерівнику департаменту кібербезпеки СБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили високопосадовця Служби безпеки з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Згодом стало відомо, що мова про бригадного генерала Служби безпеки України Іллю Вітюка.

Служба безпеки назвала підозру Вітюку «помстою з боку НАБУ та САП». Зазначається, що приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у родини високопосадовця СБУ, яка нібито була придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб.