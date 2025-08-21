Головна Країна Політика
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
Зеленський підкреслив, що «коаліція охочих» потенційно включає близько 30 країн
фото: Офіс президента України

За словами президента, багато країн орієнтуються на позицію США в питанні надання гарантій безпеки Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина готова приєднатися до «клубу гарантів безпеки» для України. За його словами, таке рішення стало можливим завдяки позитивному сигналу від Сполучених Штатів. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Глава держави зазначив, що раніше європейські країни виявляли деяку невпевненість у готовності надавати гарантії безпеки без координації з боку США. За словами Зеленського, готовність американців долучитися до цього процесу відкрила шлях для інших країн підтвердити свої зобов'язання.

Зеленський навів Туреччину як приклад. «Наприклад, Туреччина. Після того, як Америка дає сигнал… то Туреччина говорить, що вона готова забезпечувати безпеку в Чорному морі», – заявив президент.

За його словами, Туреччина готова це робити сама або з партнерами, що є конкретною частиною загальних гарантій безпеки.

Зеленський підкреслив, що «коаліція охочих» потенційно включає близько 30 країн, які готові надати різні види підтримки. Це може бути військовий контингент на місцях, протиповітряна оборона, патрулювання неба або ж фінансування, як у випадку з Японією та Австралією.

Президент України вкотре наголосив, що головний контингент – це українська армія, якій необхідна зброя та фінансова підтримка.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів, передає «Главком». Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.

Нагадаємо, Штати мають бути корисними на шляху припинення війни в Україні, але Європа має відігравати провідну роль. Про це розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс.

