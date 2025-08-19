Держприкордонслужба відреагувала на депортацію українців зі США

За словами речника Держприкордонслужби, інші країни можуть депортувати іноземців за певні порушення

Державна прикордонна служба не зафіксувала масових депортацій українців зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка у коментарі «Суспільному».

«Я не можу озвучити якоїсь статистики скільки наших громадян були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення», – сказав він.

Як пояснив Демченко, інші країни можуть депортувати іноземців і за порушення міграційного законодавства, і за інші правопорушення. При цьому країна, яка депортує, може супроводжувати мігрантів до країн походження.

«До того ж інформування уповноважених органів країни походження таких громадян в таких випадках не завжди є обов’язкове. Це стосується, наприклад, ситуацій коли особи документовані національним паспортними документами що дозволяють перетинати державні кордони», – додав прикордонник.

Нагадаємо, Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

Нагадаємо, адміністрація Трампа розробила плани витратити до $250 млн, призначених для іноземної допомоги, натомість для фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 тис. українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи. Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.