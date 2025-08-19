Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Держприкордонслужба відреагувала на депортацію українців зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Держприкордонслужба відреагувала на депортацію українців зі США
Служба імміграційного та митного контролю США оприлюднила повідомлення про депортацію громадян України
фото: X/U.S. Immigration and Customs Enforcement

За словами речника Держприкордонслужби, інші країни можуть депортувати іноземців за певні порушення

Державна прикордонна служба не зафіксувала масових депортацій українців зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка у коментарі «Суспільному».

«Я не можу озвучити якоїсь статистики скільки наших громадян були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення», – сказав він.

Як пояснив Демченко, інші країни можуть депортувати іноземців і за порушення міграційного законодавства, і за інші правопорушення. При цьому країна, яка депортує, може супроводжувати мігрантів до країн походження.

«До того ж інформування уповноважених органів країни походження таких громадян в таких випадках не завжди є обов’язкове. Це стосується, наприклад, ситуацій коли особи документовані національним паспортними документами що дозволяють перетинати державні кордони», – додав прикордонник.

Нагадаємо, Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

Нагадаємо, адміністрація Трампа розробила плани витратити до $250 млн, призначених для іноземної допомоги, натомість для фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 тис. українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи. Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день.

Читайте також:

Теги: біженці українці Держприкордонслужба Андрій Демченко депортація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі категорії громадян можуть скористатись пільгами на комунальні послуги
Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
16 серпня, 12:00
За час проходження служби у лавах Повітряних сил ЗСУ Городничев неодноразово був нагороджений відзнаками Міністерства оборони України
Загинув під час мінування дороги на Кіровоградщині. Згадаймо Костянтина Городничева
11 серпня, 09:00
Тегеран стикається із значним тиском через різке погіршення економіки та масштабні відключення електроенергії
Розвідка закликає українців утриматися від відвідування Ірану
9 серпня, 13:01
Волошин брав участь у миротворчій місії в Африці, був досвідченим пілотом
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
8 серпня, 09:00
Одна з «Гербер», яка містила бойову частину
Російські «Гербери» перетворюються на «Шахеди». Прикордонники попередили про небезпеку
5 серпня, 15:32
У 2022 році Віталій Чураєв добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Віталія Чураєва
4 серпня, 09:00
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
27 липня, 04:48
У грудні 2024-го в селищі Новопустинці Яровий вижив, залишившись на позиції сам на сам із переважними силами противника
Став Героєм України посмертно. Згадаймо солдата Олега Ярового
25 липня, 09:00
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
24 липня, 16:37

Події в Україні

У Нікополі рятувальники потрапили під обстріл росіян
У Нікополі рятувальники потрапили під обстріл росіян
Лінія фронту станом на 19 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 19 серпня 2025. Зведення Генштабу
Держприкордонслужба відреагувала на депортацію українців зі США
Держприкордонслужба відреагувала на депортацію українців зі США
Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня
Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня
РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото)
РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото)
РФ завдала авіаударів по Костянтинівці: постраждали цивільні (фото)
РФ завдала авіаударів по Костянтинівці: постраждали цивільні (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
7228
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2010
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1595
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1552
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Сьогодні, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Сьогодні, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua