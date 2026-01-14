Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)

Двоє цивільних звернулися по медичну допомогу

У четвер, 14 січня, російська терористична армія ударними БпЛА атакувала автозаправну станцію у Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Пошкоджений цивільний транспорт і нежитлове приміщення. Рятувальники оперативно обстежили місце події», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники зазначають, що двоє цивільних звернулися по медичну допомогу.

До слова, на Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади Росія намагається створити плацдарм для наступу в напрямку населеного пункту Хотінь. «Потенційно, це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Усі такі спроби своєчасно виявляються та зриваються», – зазначають військові.