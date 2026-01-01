Голова КМВА назвав кількість жертв російських обстрілів у Києві за минулий рік

Тимур Ткаченко: «Ці дані – нагадування всім нам, з ким ми маємо справу. Це щеплення від короткої пам’яті»

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підбив підсумки трагічного 2025 року. За даними відомства, внаслідок постійних атак дронами та ракетами у столиці загинула 171 людина, серед яких 13 – діти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт очільника КМВА.

За словами Тимура Ткаченка, протягом 2025 року внаслідок ворожих атак у столиці:

Загинула 171 людина, серед яких – 13 дітей.

Травмовано 945 жителів міста, зокрема 67 дітей.

«Ці дані – нагадування всім нам, з ким ми маємо справу. Це щеплення від короткої пам’яті», – наголосив голова адміністрації, презентуючи списки загиблих та постраждалих.

За словами голови КМВА, протягом року в Києві 510 разів оголошували повітряну тривогу. Проти міста ворог застосував:

2556 ударних БпЛА;

122 крилаті ракети;

88 балістичних ракет.

Масштаби руйнувань інфраструктури сягнули понад 3,6 тис об’єктів. Зокрема, пошкоджено понад 1200 житлових будинків, 119 закладів освіти та 39 лікарень.

Нагадаємо, за даними Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, у столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 2697 житлових багатоповерхівок, 140 приватних будівель, 56 закладів охорони здоров'я та 314 освітніх закладів.

До слова, у 2022 році у Києві повітряна тривога оголошувалася 643 рази загальною тривалістю 27 діб, 9 годин і 48 хвилин, у 2023 році зафіксували 302 тривоги сумарною тривалістю 16 діб, 17 годин і 18 хвилин, у 2024 році – 502 тривоги загальною тривалістю 22 доби, 14 годин і 10 хвилин. Найдовша повітряна тривога безперервно тривала 10 годин 31 хвилину – з 22:56 28 листопада до 09:27 29 листопада 2025 року. Найтриваліший період без повітряних тривог 15 діб, 12 годин і 33 хвилини – з 04:45 2 жовтня до 16:12 17 жовтня 2023 року.