Загинув від кулі снайпера на Донеччині. Згадаймо Андрія Федіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Під час виконання бойового завдання воїн отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок пострілу ворожого снайпера
колаж: glavcom.ua

Андрія Федіна посмертно нагороджено орденом «Хрест Героя»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Федіна.

Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта загинув 23 грудня 2023 року поблизу селища Шуми Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду 

Андрій Андрійович Федін народився 14 червня 1982 року на Буковині у селі Шипинці. Навчався у місцевому ліцеї, а потім здобув спеціальність радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури у Чернівецькому професійно-технічному училищі. Десять років працював за кордоном, але перед початком повномасштабної війни повернувся в Україну.

Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта
Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта
фото: Незабутні: Буковина пам'ятає/Facebook

Захищав державу на посаді командира бойової машини, командира 2-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта
Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта
фото: Андрій Олена Федін/Facebook

Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта загинув 23 грудня 2023 року поблизу селища Шуми Бахмутського району Донецької області. Під час виконання бойового завдання воїн отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок пострілу ворожого снайпера. Захисникові був 41 рік. Командування бригади посмертно нагородило Андрія Федіна орденом «Хрест Героя».

Старший солдат Андрій Федін з коханою Оленою
Старший солдат Андрій Федін з коханою Оленою
фото: Незабутні: Буковина пам'ятає/Facebook

«З Андрієм ми прожили разом останні вісім років, міцно кохаючи одне одного, мали багато планів на життя, мали зареєструвати шлюб, але не встигли… Андрій був найдобрішою людиною у світі, ввічливий, щедрий, справедливий, сміливий, найкоханіший чоловік у світі. Тепер мій Герой навіки!» – розповіла кохана Олена.

«Він був справжнім воїном, з великим серцем. Для нього найголовніше було захистити своїх побратимів, свою Батьківщину. Його приклад буде жити у серцях тих, хто знав його, і надихатиме інших на боротьбу за свободу. Схиляємо голови перед його подвигом і завжди пам’ятатимемо про його самопожертву», – кажуть про воїна побратими.

Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта
Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта
фото: Андрій Олена Федін/Facebook

Відповідно до Указу президента України №234/2025 за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне виконання свого обов’язку перед Батьківщиною захисника посмертно відзначено орденом «За мужність» III ступеня. Нагороду отримали мати й донька Героя 24 червня 2025 року.

Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта загинув 23 грудня 2023 року поблизу селища Шуми на Донеччині
Старший солдат Андрій Федін на псевдо Фанта загинув 23 грудня 2023 року поблизу селища Шуми на Донеччині
фото: Незабутні: Буковина пам'ятає/Facebook

Поховали Андрія Федіна у рідному селі Шипинці. У воїна залишились кохана, дві доньки, батьки та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

