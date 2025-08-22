Головна Країна Події в Україні
На Харківщині після атаки дронів спалахнуло промислове підприємство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Харківщині після атаки дронів спалахнуло промислове підприємство
Дрони атакували Чугуївську громаду
фото: Галина Мінаєва/Telegram

Інформація про постраждалих не надходила

У ніч на 22 серпня Чугуївська громада Харківської області опинилась під ударами російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Чугуїв Галину Мінаєву.

«Сьогодні вночі Чугуївська громада знову опинилась під ударами ворожих безпілотників – усі ми чули їх зловісне завивання та жахливі звуки вибухів. Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня двічі за ніч російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами». Унаслідок удару загинула ціла родина.

Рятувальники 19 серпня завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховій будівлі у Харкові, по якій Росія завдала удару. «Внаслідок терористичної атаки загнули сім осіб, серед них двоє дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них шестеро дітей. Двох людей вдалось врятувати», – йшлося у повідомленні ДСНС.

Як відомо, триває 1276-й день повномасштабної війни в Україні.

