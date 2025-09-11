США хочуть відновити економічні зв'язки з Росією після припинення війни в Україні – Венс

Венс каже, що після досягнення миру США зможуть мати дуже продуктивні економічні відносини не тільки з Росією, а і з Україною

Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що Трамп не бачить сенсу в тривалій економічній ізоляції Росії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп має мету посадити за стіл переговорів України та Росії для досягнення мирної угоди. За словами Венса, припинення війни необхідне для того, щоб США могли відновити повноцінні економічні відносини з Росією. Він зробив цю заяву в інтерв'ю на телеканалі One America News Network, передає «Главком».

Венс наголосив, що Трамп не бачить сенсу в тривалій економічній ізоляції Росії. Він зазначив, що у Росії багато нафти, багато газу, багато корисних копалин і що економічна співпраця може стати найкращою гарантією довгострокового миру. Віцепрезидент додав, що після досягнення миру США зможуть мати дуже продуктивні економічні відносини як з Росією, так і з Україною.

За словами Венса, наразі припинення війни залежить від вирішення двох основних питань:

Росія вимагає від України віддати 6 тис. кв. км. території, які вона не захопила;

Україна прагне отримати гарантії безпеки, які б захистили її від нової агресії Росії.

Венс не уточнив, хто саме може надати ці гарантії. Він також зазначив, що Трамп іноді відверто незадоволений Україною, а іноді – Росією, але його головна мета – припинення бойових дій.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю USA Today заявив, що Сполучені Штати хочуть зберегти територіальну цілісність України в рамках майбутньої мирної угоди, інформує «Главком».

За його словами, у нього та Дональда Трампа були «хороші розмови» з президентом України Володимиром Зеленським.

Венс зазначив, що сторони «досить узгоджені», хоча й мають певні розбіжності. Він підкреслив, що США не хочуть, аби Росія захопила всю країну, і прагнуть зупинити війну.

Нагадаємо, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.