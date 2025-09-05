Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів окупантів

Українські бійці знову завдали удар по нафтопереробній галузі РФ

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив удари по нафтопереробних заводах в Рязані та окупованому Луганську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бровді.

Атаку здійснили бійці 14-го полку СБС спільно з ГУР, ССО та іншою складовою Сил оборони.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня мешканці Рязанської області поскаржились на численні вибухи. Як зазначили місцеві пабліки, найбільше вибухів пролунало в районі місцевого НПЗ.

Також ввечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, на НПЗ спалахнула пожежа.