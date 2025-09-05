Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів окупантів
Рязанський НПЗ спалахнув після атаки дронів
фото: соцмережі

Українські бійці знову завдали удар по нафтопереробній галузі РФ

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив удари по нафтопереробних заводах в Рязані та окупованому Луганську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бровді.

Атаку здійснили бійці 14-го полку СБС спільно з ГУР, ССО та іншою складовою Сил оборони.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня мешканці Рязанської області поскаржились на численні вибухи. Як зазначили місцеві пабліки, найбільше вибухів пролунало в районі місцевого НПЗ.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також ввечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, на НПЗ спалахнула пожежа.

Читайте також:

Теги: нафта росія війна Луганськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інакше і Трампу не потрапити до раю
Інакше і Трампу не потрапити до раю
21 серпня, 18:20
Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами
Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви
6 серпня, 07:23
Міністр оборони США визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки
Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна
12 серпня, 06:44
У Олександра Теплова залишилися мати, батько та брат
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Теплова
10 серпня, 09:00
6 серпня, до Білорусі вже прибув перший ешелон із військовослужбовцями та технікою Російської Федерації
Міноборони Білорусі назвало дату спільних навчань із РФ
12 серпня, 12:58
Путін не зацікавлений у збереженні незалежної України та прагне інтегрувати її до складу Росії
WSJ: Путін може погодится лише на короткострокове перемир’я з Україною
13 серпня, 02:34

Події в Україні

Наслідки масованого удару по Дніпру: фото
Наслідки масованого удару по Дніпру: фото
Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів окупантів
Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2025 року
У Дніпрі окупанти вдарили по підприємству
У Дніпрі окупанти вдарили по підприємству
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 5 вересня
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 5 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
24K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
9516
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
2765
«Дорогой друг, довы*бывались?» Спільник екснардепа Пашинського визнав вину: суд затвердив угоду
2539
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua