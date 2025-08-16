Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
Трамп: Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні
фото: The White house/Facebook

Трамп також заявив, що не виключає зустрічі з Зеленським та Путіним, але не назвав конкретних термінів

Президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського домовитися з Росією. Таку заяву він зробив після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Fox News.

«Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні. Вони чудові солдати (йдеться про українців – «Главком»)», – сказав Трамп.

Американський президент знову нагадав, що під час свого першого терміну передав Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

«Але, знаєте, у них також було найкраще обладнання. У них було наше обладнання. І я дав їм «Джавеліни», якщо ви пам’ятаєте», – зазначив він.

Трамп також заявив, що не виключає зустрічі з Зеленським та Путіним. Проте конкретних термінів не назвав.

«І Зеленський, і Путін хочуть, щоб я був на їхній зустрічі. Я там буду», – підкреслив президент США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: росія війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніякого припинення війни Путін поки не пропонує
Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля
11 серпня, 13:32
На узбережжі Одеської області знищено чергову протикорабельну морську міну
Українські військові ліквідували міну, прибиту хвилями до узбережжя (відео)
19 липня, 10:26
Євген Клопотенко перейшов на українську мову сім років тому
Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику
16 липня, 12:52
Один з ударів припав на корпус, де розташовано коштовне імпортне обладнання
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
26 липня, 12:25
Президент затвердив 14 осіб на переговори з РФ
Переговори РФ та України у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації
23 липня, 09:56
У Берліні вважають, що внесений президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкт про відновлення їхніх повноважень є «першим правильним кроком»
Скандал з НАБУ. Уряд Німеччини зробив заяву щодо законопроекту Зеленського
30 липня, 21:27
У Великій Британії пройшли переговори щодо України
Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії
9 серпня, 23:23
Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів «олива», «койот» чи ММ-16Ф
«Піксель» не зникає: Міноборони прокоментувало закупівлю нового камуфляжу
5 серпня, 09:25
Нині триває 1268-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 серпня, 07:37

Політика

Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС
Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії та Китаю
Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії та Китаю
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
США розглядали використання російських атомних криголамів для проектів на Алясці
США розглядали використання російських атомних криголамів для проектів на Алясці
Зеленський поки не отримав дзвінка від Трампа після саміту з Путіним на Алясці
Зеленський поки не отримав дзвінка від Трампа після саміту з Путіним на Алясці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6674
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4446
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua