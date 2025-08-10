Посол США в НАТО зробив важливу заяву про можливі територіальні поступки України

Метт Вітакер наголосив, що підтримує дипломатичні зусилля для закінчення війни

Посол США в НАТО Метт Вітакер заявив, що Україна не віддасть великі території, які не були виборені на полі бою, але наголосив на важливості дипломатичних зусиль для завершення війни. Як інформує «Главком», про це він сказав в коментарі CNN.

Вітакер підкреслив, що сприймає коментарі президента Зеленського як підтвердження цього підходу. Він додав, що нинішня війна має закінчитися, аби врятувати тисячі життів.

«Спілкування обох сторін через зустріч президента Трампа на Алясці в п’ятницю з однією або обома сторонами конфлікту – це захопливо. І я думаю, що президент Трамп справді єдиний, хто може це зробити», – сказав посол.

Він також назвав Дональда Трампа миротворцем, який нещодавно сприяв укладенню мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, врегулювавши їх багаторічний конфлікт.

Вітакер вважає, що Трамп найкраще підготовлений, щоб допомогти сторонам досягти домовленості і зупинити кровопролиття.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску.