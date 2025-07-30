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Окупанти активізувалися на двох напрямках фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти активізувалися на двох напрямках фронту
Українські воїни сьогодні зупинили п’ять атак ворога на Південно-Слобожанському напрямку
фото: 37 окрема бригада морської піхоти

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти здійснили п’ять спроб просунутися вперед

Російська терористична армія продовжує штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни сьогодні зупинили п’ять атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка – в бік Шандриголового, Ольгівки, Ямполя.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти здійснили п’ять спроб просунутися вперед в районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та в напрямку Бондарного. Одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка та Олександро-Калинове, українські воїни зупинили десять наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 25 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів: Толстой, Мирне, Макіївка, Воскресенка, Новопіль, а також в напрямку Комишувахи та Темирівки. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутись вперед поблизу населеного пункту Малинівка. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог провів три атаки – успіху не мав.

Нагадаємо, Служба безпеки від початку повномасштабної війни задокументувала понад 10 тис. хімічних атак РФ проти Сил оборони України. 

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Теги: Генштаб фронт війна

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