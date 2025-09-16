Головна Країна Суспільство
Став на захист України у 2025 році. Згадаймо Андрія Кондратюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Став на захист України у 2025 році. Згадаймо Андрія Кондратюка
У Андрія Кондратюка залишилися мати, дружина, син та родина
У 2025 році приєднався до складу 356-го артилерійського полку Сухопутних військ Збройних Сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Кондратюка.

Андрій Кондратюк поліг, захищаючи Україну, 13 вересня 2025 року.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Андрій Кондратюк народився 5 вересня 1981 року у Львові. Навчався у Львівській гімназії «Євшан» Львівської міської ради (колишня середня загальноосвітня школа № 79 м. Львова). Працював монтажником вентиляційних систем та електриком на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Андрій захоплювався археологічними розкопками, любив риболовлю та малювання, колекціонував антикваріат. Вирізнявся чуйністю, добротою, щирістю, був спокійним і розумним, завжди готовим допомогти іншим, люблячим чоловіком та хорошим батьком.

У 2025 році приєднався до складу 356-го артилерійського полку Сухопутних військ Збройних Сил України.

У 2025 році Андрій Кондратюк приєднався до складу 356-го артилерійського полку Сухопутних військ Збройних Сил України
У 2025 році Андрій Кондратюк приєднався до складу 356-го артилерійського полку Сухопутних військ Збройних Сил України
У Андрія Кондратюка залишилися мати, дружина, син та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

