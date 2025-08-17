Головна Світ Політика
Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі
Трамп репостнув повідомлення, в якому йдеться, що Україна нібито має бути готова поступитися частиною територій
фото: The White house/Facebook

«Що довше триватиме війна, то більше землі Україна втратить!» – ідеться в дописі

Президент США Дональд Трамп репостнув повідомлення, в якому йдеться, що Україна нібито має бути готова поступитися частиною територій на користь Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку американського президента в Truth Social.

«Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше що довше триватиме війна, то більше землі вона втратить!» – ідеться в дописі.

Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі фото 1

Оригінальний допис зробила користувачка Truth Social, яка має понад 140 підписників. Трамп поширив його, але не прокоментував.

Нагадаємо, раніше відбулася нарада європейських союзників України – «коаліції охочих» – із українським президентом Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України».

Також Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

 

