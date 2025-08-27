Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч

Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»

Дональд Трамп наголосив, що повідомлення російської сторони про «нелегітимність» Зеленського – це просто гра на публіку

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про війну в Україні та прокоментував вислови РФ про «нелегітимність» Зеленського, у Росії у Ростові-на-Дону пролунали вибухи та виникла пожежа, Суми масовано атакували безпілотники, а спецпредставник Трампа зустрінеться з українцями у Нью-Йорку. «Главком» зібрав головні події ночі проти 27 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп прокоментував заяви РФ про «нелегітимність» Зеленського

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви Росії про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, такі вислови не мають жодного значення.

Ця реакція послідувала після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Володимира Путіна не влаштовує укладання мирної угоди із Зеленським, оскільки Кремль вважає його «нелегітимним».

«Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують», – сказав Трамп. Він додав, що подібні повідомлення російської сторони – це просто гра на публіку.

Для танго потрібні двоє – Трамп про війну в Україні

Під час засідання Сенату президент США Дональд Трамп знову висловився щодо війни в Україні, заявивши, що для її врегулювання потрібні зусилля обох сторін.

Трамп сказав, що Володимир Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє».

Він також висловив думку, що Україна думала, що Росія виграє, оскільки російська армія значно більша. «Ти збираєшся перемогти когось, хто у 15 разів більший за тебе», – сказав Трамп.

Вибухи у Росії

У ніч на 27 серпня у Ростові-на-Дону пролунали вибухи. Росіяни пишуть про атаку безпілотників.

Місцеві повідомляють, що Ростов-на-Дону було атаковано безпілотниками. Відомо, що пролунало щонайменше три вибухи.

Як відомо, після вибухів у місті виникла пожежа.

Віткофф сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця року

Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року. Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф під час засідання американського уряду.

За словами Віткоффа, президент Трамп за вісім місяців уже «завершив навіть більше семи конфліктів». Спецпредставник стверджує, що під час своїх поїздок бачив глибоку повагу до американського лідера, зокрема у Секторі Газа, де люди нібито тримали плакати з його ім'ям.

Віткофф повідомив, що наразі тривають переговори про приєднання нових країн до «Авраамських угод» – серії мирних договорів, укладених за посередництва США у 2020 році.

Віткофф зустрінеться з представниками України

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News повідомив, що цього тижня проведе зустріч з українськими представниками в Нью-Йорку.

За словами Віткоффа, ця зустріч є важливим свідченням того, що США підтримують щоденний діалог з росіянами.

Росія атакувала Суми безпілотниками

У ніч на 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Суми.

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, внаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, але, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар також підтвердив, що ворог атакував обласний центр «шахедами». За його словами, влучань у житлові квартали міста не зафіксовано.