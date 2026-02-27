Головна Країна Суспільство
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
Церковний календар. Березень 2026 року
колаж: glavcom.ua

Церковний календар на березень 2026: коли відзначаємо Благовіщення та дні особливого поминання

У березні 2026 року на вірян чекає одне з найбільших дванадесятих свят – Благовіщення, а також три батьківські суботи, коли церква закликає до посиленої молитви за померлих близьких.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Оскільки Великий піст 2026 року розпочався ще 23 лютого, увесь березень пройде під знаком «потужного» духовного очищення та підготовки до Великодня.

«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік свят у березні 2026 року за новоюліанським календарем.

Головні церковні свята у березні 2026 року:

Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст фото 1
  • 9 березня – Сорок святих мучеників Севастійських;
  • 24 березня – Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці (велике дванадесяте свято);
  • 26 березня – Собор архангела Гавриїла (Віддання Благовіщення).

Поминальні дні

  • 7 березня – Субота 2-го тижня Великого посту (поминальна батьківська субота);
  • 14 березня – Субота 3-го тижня Великого посту (поминальна батьківська субота);
  • 21 березня – Субота 4-го тижня Великого посту (поминальна батьківська субота);

Перелік свят у церковному календарі на березень 2025 року:

Дата

Православне свято

1 березня

святої преподобної мучениці Євдокії

2 березня

святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського

3 березня

святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска
4 березня святого преподобного Герасима, що в Йордані

5 березня

святого мученика Конона

6 березня

святих 42 мучеників Аморійських

7 березня

святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших
8 березня святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського
9 березня святих 40 мучеників Севастійських

10 березня

святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших

11 березня

святого Софронія, патріарха Єрусалимського

12 березня

святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого папи Григорія

13 березня

перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського
14 березня святого преподобного Венедикта

15 березня

святих мучеників Агалія і шістьох інших

16 березня

святих мучеників Савина і Папи;
17 березня преподобного Олексія, чоловіка Божого; мученика Марина
18 березня святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія
19 березня святих мучеників Хризанта і Дарії

20 березня

святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави
21 березня святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського

22 березня

святого священномученика Василія Анкірського

23 березня

святого преподобного мученика Нікона та його учнів
24 березня святого преподобного Захарії

25 березня

Благовіщення Пречистої Діви Марії

26 березня

Віддання Благовіщення

Собор архангела Гавриїла

27 березня

святої мучениці Матрони
28 березня святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана
29 березня святих священномучеників Марка і Кирила

30 березня

святого преподобного Івана Ліствичника
31 березня святого преподобного Іпатія, єпископа

