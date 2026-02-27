Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст

Церковний календар на березень 2026: коли відзначаємо Благовіщення та дні особливого поминання

У березні 2026 року на вірян чекає одне з найбільших дванадесятих свят – Благовіщення, а також три батьківські суботи, коли церква закликає до посиленої молитви за померлих близьких.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Оскільки Великий піст 2026 року розпочався ще 23 лютого, увесь березень пройде під знаком «потужного» духовного очищення та підготовки до Великодня.

«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік свят у березні 2026 року за новоюліанським календарем.

Головні церковні свята у березні 2026 року:

– Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці; 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці (велике дванадесяте свято);

– Благовіщення Пресвятої Богородиці (велике дванадесяте свято); 26 березня – Собор архангела Гавриїла (Віддання Благовіщення).

Поминальні дні

– Субота 3-го тижня Великого посту (поминальна батьківська субота); 21 березня – Субота 4-го тижня Великого посту (поминальна батьківська субота);

Перелік свят у церковному календарі на березень 2025 року: