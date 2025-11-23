Суд покарав військового за невиконання наказу командира

Мобілізований після трьох днів відпочинку відмовився знову їхати на фронт

Військовий отримав бойове розпорядження вирушати до Покровського району Донецької області, проте відмовився його виконати

У Львові до року іспитового терміну засудили військового, який відмовився виконати наказ командира та повертатись у зону бойових дій після трьох днів відпочинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як сказано у вироку Личаківського районного суду, 17 вересня 2025 року військовий отримав бойове розпорядження вирушати до Покровського району Донецької області. Проте він відмовився це виконати.

На суді чоловік розповів, що лише 14 вересня прибув до Львова після виконання бойового завдання на Покровському напрямку, був змушений виходити з оточення та надавати допомогу пораненому побратиму. Саме вказана ситуація похитнула його психологічну стійкість.

«Просить врахувати, що з березня 2022 року перебуває у складі ЗСУ в зв`язку з добровільною мобілізацією, на даний момент у нього на утриманні знаходиться малолітня дитини, дружина перебуває в стані вагітності», – ідеться у матеріалах суду.

