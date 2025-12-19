Головна Країна Політика
Президент Польщі прокоментував можливу передачу МіГ-29 Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польща не відкидає передачу МіГ-29 Україні
фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Навроцький не виключає можливості передачі Україні винищувачів МіГ-29, обмін може відбутися після вирішення формальних питань

Президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що передача МіГ-29 Україні можлива та не суперечить політиці Польщі. Про це повідомляє «Главком».

«Отже, після вирішення питань формальних, думаю, що це питання буде вирішене», – зазначив Навроцький. 

Зеленський, своєю чергою, пояснив, для чого Україні винищувачі радянського зразка.

«Коли у вас є війна щоденна, кожен пілот – це великий дефіцит. І навчання і тренування пілота – це роки. І питання не в тому, що у нас немає F-16 – ви забираєте з поля бою досвідченого пілота і відправляєте його за кордон його, витрачаєте рік, десь вісім місяців, десь півтора року для того, щоби цей пілот повернувся на F-16», – пояснив він.

За його словами, різниця між цими F-16 і МіГ-29 для України тільки в тому, «щоб не втрачати нашого пілота».

«На МіГ навчатись не потрібно, бо наші люди навчені. В чому і був запит. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів», – додав український президент.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на важливості співпраці інститутів національної пам’яті обох країн. За словами Навроцького, під час дискусії із Зеленським також були присутні голови інститутів національної пам’яті Польщі та України.

Президент Польщі заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви. 

19 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

