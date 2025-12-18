Головна Світ Соціум
ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Російські окупанти все частіше страчують українських військовополонених
фото з відкритих джерел

ООН зафіксувала щонайменше 14 підтверджених позасудових страт українських військовополонених та документує ще 10 випадків

Управління ООН з прав людини повідомляє про збільшення випадків убивств українських військових після захоплення російськими силами. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 96 позасудових страт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу новин ООН.

Це випливає з доповіді Управління ООН з прав людини (УВКПЛ), яку 16 грудня представив голова УВКПЛ Фолькер Тюрк. Доповідь стосувалася періоду із 1 червня до 30 листопада 2025 року.

За словами Тюрка, «із середини листопада зафіксовано зростання кількості повідомлень про страти українських військовослужбовців після захоплення в полон».

«Ми визнали правдивими повідомлення про вбивство 14 українських військовополонених після захоплення російськими силами й вивчаємо ще 10 інших випадків. Від початку повномасштабного вторгнення Управління задокументувало позасудові страти 96 українських військовополонених та осіб, виведених зі строю», – сказав він.

Глава УВКПЛ стверджує, що нібито було зафіксовано «чотири страти російських військовополонених українськими збройними силами» і що вивчають нібито «правдиві повідомлення про ще три інциденти».

«Верховний комісар підкреслив, що ООН і далі документує систематичні й широко поширені тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими», – йдеться у повідомленні.

Тюрк також закликав до припинення війни й притягнення до відповідальності «винних у всіх порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права».

Нагадаємо, що 3 лютого Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила дані про зростання кількості страт українських військовополонених Російською Федерацією на полі бою. Зазначається, що з кінця серпня 2024 року місія зафіксувала 79 страт у 24 окремих випадках. Багатьох українських військових, які здалися в полон, окупанти розстріляли на місці.

