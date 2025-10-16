Головна Країна Події в Україні
У кількох областях України пролунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У кількох областях України пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Серію вибухів акустично було чути в Ізюмі»

У Харківській, Кіровоградській та Полтавській областях під час тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зокрема, Ізюмська МВА підтвердила, що на Харківщині було чутно вибухи: «Серію вибухів акустично було чути в Ізюмі».

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Зауважимо, що у Києві о 05:17 оголосили повітряну тривогу. У столиці, як і в усій Україні, наразі ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

До слова, ввечері 15 жовтня російські війська масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал «Нової пошти», двічі – у багатоповерхівку та іншу цивільну інфраструктуру. Є поранені.

Теги: вибух війна Кіровоградщина Полтавщина Харківщина

