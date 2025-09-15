Головна Світ Політика
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
Системи протидії дронам необхідно терміново вдосконалювати, наголошує Яаккола
фото: Mimmi Nietula/Yle

Командувач Сил оборони Фінляндії: Навчання «Захід-21»  Росія провела для підготовки до війни в Україні: після завершення маневрів війська залишилися на полігонах

Командувач Сил оборони Фінляндії генерал Янне Яаккола заявив, що країна уважно стежить за військовими навчаннями РФ та Білорусі ”Захід”. На його думку, війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. Росія має ресурси й інших цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Yle.

За словами Яаккола, який виступив на відкритті Національних курсів з оборони, маневри проходять на тлі напруженої ситуації з безпекою: Росія веде агресивну війну в Україні та прагне дестабілізувати також західні країни. Минулого тижня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Румунії.

На думку командувача, проведення навчань важливе для Росії і створює уявлення про її цілі та ресурси. «Війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. Росія має ресурси й інших цілей. Попередні навчання «Захід» проводилися чотири роки тому, тоді в них також брали участь війська Росії та Білорусі. Ми добре пам'ятаємо, як навчання «Захід-21» використовувалися як основу для підготовки до війни в Україні: після завершення маневрів частини залишилися на полігонах», – зазначив посадовець.

Яаккола нагадує, що навчання можуть супроводжуватись несподіваними поворотами. «Російські навчання розпочалися наприкінці минулого тижня. За даними Міністерства оборони РФ, маневри проходять на території Росії та Білорусі, а також у Балтійському та Баренцевому морях з 12 по 16 вересня. У них беруть участь 13 000 військовослужбовців. Минулого разу офіційно очікувалося таку ж кількість, проте, за оцінками, насправді до навчань було залучено близько 200 000 солдатів», – заявляє генерал.

За словами Яаккола, Росія намагається дестабілізувати Захід і такі дії за останні роки значно почастішали. Командувач збройних сил не став висловлювати думку про те, чи були нещодавні випадки порушення повітряного простору Польщі та Румунії навмисними чи випадковими. Як і в інших подібних випадках, намір таких порушень легко заперечити. Яаккола зазначає, що Росія може використати такі ситуації, щоб подивитися, як реагує НАТО та наскільки ефективна протиповітряна оборона.

У п'ятницю в НАТО розпочали операцію щодо підвищення готовності на східних кордонах альянсу. На першому етапі Фінляндія має контролювати свій повітряний простір. Системи протидії дронам необхідно терміново вдосконалювати, наголошує Яаккола. У Польщі НАТО перехоплювала дрони за допомогою винищувачів. За словами командувача, використання дорогих та сучасних озброєнь для знищення дешевих дронів економічно недоцільне.

Нагадаємо, Фінляндія активно будує паркан на кордоні з Росією. Фінляндія завершила перші 35 кілометрів паркану, який вона будує на закритому східному кордоні з Росією. Будівництво має на меті зупинити мігрантів, що намагаються перетнути межу через лісисту місцевість. Як передає «Главком», про це пише Reuters з посиланням на фінських прикордонників.

Будівництво паркану, який зрештою покриватиме 200 км із загальної довжини кордону в 1 344 км, розпочалося минулого року у відповідь на потік мігрантів через Росію у 2023 році, який Гельсінкі вважає навмисно організованим Москвою.

Теги: росія війна Фінляндія навчання

