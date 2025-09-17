Головна Спорт Новини
Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Лалаєв брав участь у турнірі з боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Кутузова

Чемпіонат світу з боротьби проходить з 13 по 21 вересня у Загребі (Хорватія)

Бронзовий призер чемпіонату Росії з греко-римської боротьби Довуджон Тошев замінить у складі збірної на чемпіонаті світу в Загребі прихильника війни Садика Лалаєва у ваговій категорії до 60 кг. Про це повідомляє «Главком».

Призер чемпіонатів світу та Європи Садик Лалаєв не отримав візи для поїздки до Хорватії.

«Садик так і не зміг вилетіти через проблеми з візою. Ми були змушені замінити його у складі – у ваговій категорії до 60 кг боротиметься Тошев», – повідомив головний тренер збірної Росії з греко-римської боротьби Гогі Когуашвілі.

Чемпіонат світу з боротьби проходить з 13 по 21 вересня.

У 2023 році Лалаєв брав участь у турнірі з греко-римської боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Романа Кутузова.

Під час змагань демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його «бойові подвиги». Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта. Також він був зображений і на медалях, які вручалися призерам.

Зазначимо, що пропагандисти возвеличували генерала, який брав участь у захопленні Маріуполя. Відомо, що командир 29-ї армії РФ Роман Кутузов також командував так званим армійським корпусом «ДНР». У червні 2022 року Кутузова було ліквідовано у Луганській області.

Це не вперше, коли російські пропагандисти намагаються возвести в герої окупанта, який вбивав українців та захоплював українські міста: російська окупаційна влада встановила у Маріуполі Донецької області пам’ятник окупанту Кутузову та перейменувала маріупольську школу на його честь.

Нагадаємо, у Хорватії поліція затримала борця-зрадника Еміна Сефершаєва – він не виступить на чемпіонаті світу у Загребі

Теги: Маріуполь греко-римська боротьба спорт росія війна

