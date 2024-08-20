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Захоплювався рибальством та мав золоті руки. Згадаймо Андрія Розлуцького

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Захоплювався рибальством та мав золоті руки. Згадаймо Андрія Розлуцького
Андрій Розлуцький загинув 3 серпня 2024 року
колаж: glavcom.ua

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Розлуцький став на оборону Батьківщини від російських загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Розлуцького.

3 серпня 2024 року від рук російських окупантів, захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Андрій Розлуцький позивний Майстер. Про це повідомила Львівська міська рада.

Андрій Розлуцький народився 28 жовтня 1979 року у селі Печанівка Житомирської області.

Навчався у ліцеї №93 Львівської міської ради. З відзнакою закінчив Середнє професійно-технічне училище №64 (сьогодні – Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва»), здобув професію «Столяр із виготовлення художніх меблів».

Після завершення навчання працював за фахом у Львові. У свій вільний час захоплювався рибальством, за словами близьких, мав золоті руки.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Розлуцький став на оборону Батьківщини від російських загарбників
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Розлуцький став на оборону Батьківщини від російських загарбників
фото: Львівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Розлуцький став на оборону Батьківщини від російських загарбників.

Андрій Розлуцький виконував бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави у складі 21-го окремого батальйону спеціального призначення Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних Сил України.

Загинув Андрій Розлуцький 3 серпня 2024 року.

Чин похорону захисника відбувся 13 серпня у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.

У захисника залишилися батьки, донька, брат та хрещений син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання Україна

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