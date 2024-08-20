Захоплювався рибальством та мав золоті руки. Згадаймо Андрія Розлуцького

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Розлуцький став на оборону Батьківщини від російських загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Розлуцького.

3 серпня 2024 року від рук російських окупантів, захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Андрій Розлуцький позивний Майстер. Про це повідомила Львівська міська рада.

Андрій Розлуцький народився 28 жовтня 1979 року у селі Печанівка Житомирської області.

Навчався у ліцеї №93 Львівської міської ради. З відзнакою закінчив Середнє професійно-технічне училище №64 (сьогодні – Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва»), здобув професію «Столяр із виготовлення художніх меблів».

Після завершення навчання працював за фахом у Львові. У свій вільний час захоплювався рибальством, за словами близьких, мав золоті руки.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Розлуцький став на оборону Батьківщини від російських загарбників фото: Львівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Розлуцький став на оборону Батьківщини від російських загарбників.

Андрій Розлуцький виконував бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави у складі 21-го окремого батальйону спеціального призначення Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних Сил України.

Загинув Андрій Розлуцький 3 серпня 2024 року.

Чин похорону захисника відбувся 13 серпня у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.

У захисника залишилися батьки, донька, брат та хрещений син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.