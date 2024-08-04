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Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали три удари шістьма ракетами, та 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 542 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 102 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку, також активний на Торецькому і Куп'янському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак зупинено, дві продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень зазнали поразки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали сім ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Шість боїв завершено, один – досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири – продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень завершено, ще чотири тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім – ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них – безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири атаки – відбито, одна – триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року фото 11
мапа: deepstate

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 893-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
Теги: фронт війна ворог Генштаб

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
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