Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загибла, кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загибла, кількість постраждалих зросла
Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим
фото: Запорізька ОВА

Унаслідок удару пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби

Російська терористична армія вдарила щонайменше пʼять разів по Запоріжжю. Внаслідок чого загинула людина, є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними влади, унаслідок удару пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загибла, кількість постраждалих зросла фото 1

Одна людина загинула, двоє поранено. «43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один – в стані середньої тяжкості», – додав Федоров.

Оновлення станом на 15:34

Збільшилась кількість поранених після ворожого удару по Запоріжжю. Наразі медики повідомляють про сім постраждалих. Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлення станом на 16:23

Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загибла, кількість постраждалих зросла фото 2

Станом на зараз 12 людей звернулись за допомогою лікарів. Про це повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня російські терористичні війська вдарили по Запоріжжю КАБами та безпілотниками. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури.

Також 22 вересня внаслідок атаки на Запоріжжя загинуло двоє людей. Російські загарбники пошкодили житлові будинки.

Теги: Запоріжжя війна

