Українець врятувався з окупації завдяки фото на фоні Кремля, доєднався до війська та нищить росіян

Боєць із позивним Кокос до війни був на заробітках у Москві

Світлина з центру Москви на заставці телефона допомогла українцю виїхати з окупованої території. Пізніше він став оператором ударних дронів і, за власними підрахунками, знищив 443 російських військових. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Ідеться про 33-річного військового з Херсонщини з позивним Кокос, бійця 65-ї окремої механізованої бригади. До повномасштабної війни він працював у поліції, а також кілька років їздив на сезонні заробітки до Москви.

Саме той досвід несподівано допоміг йому врятуватися з окупації. Коли після початку вторгнення він разом із братом вирішив виїжджати на підконтрольну Україні територію, на телефоні встановив заставку зі своїм фото з Красної площі на фоні Кремля.

За словами військового, на російських блокпостах перевіряли телефони, і ця світлина допомагала пройти перевірку.

Фото, що врятувало Кокоса фото: скріншот із відео

«Я додумався поставити заставку, де я на Красній площі. На блокпості брали телефон, бачили фото і думали, що я свій. Так і проїхали», – розповів боєць.

Після виїзду з окупації чоловік долучився до 65-ї окремої механізованої бригади. Спочатку працював оператором дронів, зокрема безпілотників Mavic, а згодом – важких гексакоптерів «Вампір». За час служби він брав участь і в штурмових операціях.

Під час одного з боїв Кокос зазнав тяжкого поранення ноги, коли поруч вибухнув танковий снаряд. Побратим витягнув його з-під обстрілу та евакуював.

Лікарям вдалося врятувати ногу, однак після поранення боєць змушений носити ортез і вже не бере участі у бойових виходах. Натомість він продовжує службу, навчає інших військових та передає досвід роботи з дронами.

Перед тим, як отримати поранення, він також переконав свого брата долучитися до війська. Той нині займається підготовкою ударних безпілотників для фронту.

Нагадаємо, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі.

Також механік-водій 241-ї бригади територіальної оборони на псевдо Грег, ризикуючи власним життям, врятував бойовий танк, який загорівся під час щільного ворожого обстрілу. Інцидент стався під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку фронту.