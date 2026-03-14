Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українець врятувався з окупації завдяки фото на фоні Кремля, доєднався до війська та нищить росіян

Надія Карбунар
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За словами військового, на російських блокпостах перевіряли телефони, і світлина допомагала пройти перевірку
Боєць із позивним Кокос до війни був на заробітках у Москві

Світлина з центру Москви на заставці телефона допомогла українцю виїхати з окупованої території. Пізніше він став оператором ударних дронів і, за власними підрахунками, знищив 443 російських військових. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Ідеться про 33-річного військового з Херсонщини з позивним Кокос, бійця 65-ї окремої механізованої бригади. До повномасштабної війни він працював у поліції, а також кілька років їздив на сезонні заробітки до Москви.

Саме той досвід несподівано допоміг йому врятуватися з окупації. Коли після початку вторгнення він разом із братом вирішив виїжджати на підконтрольну Україні територію, на телефоні встановив заставку зі своїм фото з Красної площі на фоні Кремля.

За словами військового, на російських блокпостах перевіряли телефони, і ця світлина допомагала пройти перевірку.

Фото, що врятувало Кокоса
«Я додумався поставити заставку, де я на Красній площі. На блокпості брали телефон, бачили фото і думали, що я свій. Так і проїхали», – розповів боєць.

Після виїзду з окупації чоловік долучився до 65-ї окремої механізованої бригади. Спочатку працював оператором дронів, зокрема безпілотників Mavic, а згодом – важких гексакоптерів «Вампір». За час служби він брав участь і в штурмових операціях.

Під час одного з боїв Кокос зазнав тяжкого поранення ноги, коли поруч вибухнув танковий снаряд. Побратим витягнув його з-під обстрілу та евакуював.

Лікарям вдалося врятувати ногу, однак після поранення боєць змушений носити ортез і вже не бере участі у бойових виходах. Натомість він продовжує службу, навчає інших військових та передає досвід роботи з дронами.

Перед тим, як отримати поранення, він також переконав свого брата долучитися до війська. Той нині займається підготовкою ударних безпілотників для фронту.

Нагадаємо, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі.

Також механік-водій 241-ї бригади територіальної оборони на псевдо Грег, ризикуючи власним життям, врятував бойовий танк, який загорівся під час щільного ворожого обстрілу. Інцидент стався під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку фронту. 

Читайте також:

Теги: телефон чоловік поранення Запоріжжя ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua