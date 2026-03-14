На Львівщині родина, яка поховали загиблого військового, отримала підтвердження, що він у полоні

Родина Богдана Вовка чекає на його повернення додому з російського полону

У межах розслідування правоохоронці провели ексгумацію тіла, яке було поховане під ім’ям Богдана Вовка

Похорон військового Богдана Вовка відбувся 23 травня 2025 року у селі Гуменець на Львівщині. Однак уже за кілька днів родичі побачили відео, на якому захисник перебуває у російському полоні, а згодом отримали й офіційне підтвердження. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Як розповіла двоюрідна сестра військового Наталія Голова, після того, як вона впізнала Богдана на відео з полону, одразу звернулася до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, поліції та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Уже в червні російська сторона внесла українського військового до списків полонених, що стало додатковим підтвердженням того, що він живий.

У межах розслідування правоохоронці провели ексгумацію тіла, яке було поховане під ім’ям Богдана Вовка. Також у рідного брата Богдана взяли зразки ДНК.

«Особисто для себе підтвердження ДНК я вже не потребувала, тому що в мене з Координаційного штабу вже були всі підтвердження, що Богдан у полоні. Я просто хотіла, щоб відбулася ексгумація тіла і тіло військовослужбовця, яке ми поховали, поїхало до рідної хати», – додає Наталія Голова.

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила, що у травні 2025 року було поховано іншу людину. Тіло ексгумували та передали родині загиблого військового для перепоховання.

Родина Богдана Вовка тим часом чекає на його повернення додому з російського полону.

