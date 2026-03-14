Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Львівщині родина, яка поховали загиблого військового, отримала підтвердження, що він у полоні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Родина Богдана Вовка чекає на його повернення додому з російського полону
фото: suspilne.media

Похорон військового Богдана Вовка відбувся 23 травня 2025 року у селі Гуменець на Львівщині. Однак уже за кілька днів родичі побачили відео, на якому захисник перебуває у російському полоні, а згодом отримали й офіційне підтвердження. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Як розповіла двоюрідна сестра військового Наталія Голова, після того, як вона впізнала Богдана на відео з полону, одразу звернулася до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, поліції та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Уже в червні російська сторона внесла українського військового до списків полонених, що стало додатковим підтвердженням того, що він живий.

У межах розслідування правоохоронці провели ексгумацію тіла, яке було поховане під ім’ям Богдана Вовка. Також у рідного брата Богдана взяли зразки ДНК.

«Особисто для себе підтвердження ДНК я вже не потребувала, тому що в мене з Координаційного штабу вже були всі підтвердження, що Богдан у полоні. Я просто хотіла, щоб відбулася ексгумація тіла і тіло військовослужбовця, яке ми поховали, поїхало до рідної хати», – додає Наталія Голова.

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила, що у травні 2025 року було поховано іншу людину. Тіло ексгумували та передали родині загиблого військового для перепоховання.

Родина Богдана Вовка тим часом чекає на його повернення додому з російського полону.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 5 лютого до України повернувся житель села Великий Дорошів Назар Далецький. Його вважали загиблим ще з вересня 2022 року. 

Також Ольга Пірог із Буковини – дружина військового, який зник на фронті у 2023 року. Жінка з’ясувала місцезнаходження свого чоловіка лише через півтора року, коли впізнала його на відео з російського полону. 

Теги: похорон експертиза ексгумація Львівщина полон розслідування відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua