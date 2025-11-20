Друга доба аварійно-рятувальних робіт на місці удару РФ у Тернополі: що відомо

Наразі відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких три дитини

У Тернополі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Рятувальники працюють безперервно, розчищають зруйновані конструкції, вивозять уламки та шукають людей – тих, хто міг опинитися в зоні руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків. Безпосередньо на місці зараз працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Наразі відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких три дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. Вдалося врятувати 46 людей, серед них сім дітей. Близько 20 осіб досі вважаються зниклими.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 26 людей, серед них – троє дітей. Ще 93 людини, з них 18 дітей, постраждали.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у Тернополі рятувальники знайшли папугу серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки. Птаху вдалося врятуватися та залишитися живим у своїй клітці.