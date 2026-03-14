У Черкасах пролунав вибух: загинула людина
На місці вибуху в місті Черкаси працює поліція
У місті Черкаси ввечері 14 березня стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина. Про це повідомили у поліції, передає «Главком».
За попередніми даними, подія сталася близько 20:30.
На місці працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.
«Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула одна людина», – повідомили правоохоронці.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху та особу загиблого. Після цього події нададуть правову кваліфікацію.
Деталі інциденту обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, у Черкасах поліція затримала та винесла з місцевого ресторану McDonald's на вулиці Смілянській чоловіка, який влаштував стрілянину у закладі.
