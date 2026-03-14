У Черкасах пролунав вибух: загинула людина

На місці вибуху в місті Черкаси працює поліція

У місті Черкаси ввечері 14 березня стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина. Про це повідомили у поліції, передає «Главком».

За попередніми даними, подія сталася близько 20:30.

На місці працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.

«Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула одна людина», – повідомили правоохоронці.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху та особу загиблого. Після цього події нададуть правову кваліфікацію.

Деталі інциденту обіцяють повідомити згодом.

