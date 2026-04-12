Переговори США та Ірану завершено, напад з мачете у Нью-Йорку: головне за ніч 12 квітня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч 12 квітня 2026 року

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном, у Нью-Йорку чоловік напав на людей у метро, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив Китай про великі проблеми у разі поставок зброї Ірану.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 квітня:

США не досягли угоди з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося. 

Венс підкреслив, що американська делегація діяла згідно з вказівками президента, намагаючись проявити максимальну гнучкість та чесну волю до домовленостей. Проте іранські переговірники відмовилися прийняти запропоновані умови.

У Нью-Йорку чоловік з мачете порізав людей

На одній із найжвавіших станцій метро Нью-Йорка, Гранд-Сентрал, сталася кривава подія. 44-річний Ентоні Гріффін, озброєний мачете, вчинив серію випадкових нападів на пасажирів, після чого був застрелений правоохоронцями. 

За словами комісара поліції Джессіки Тіш, зловмисник поводився неадекватно, називав себе «Люцифером» і поранив трьох людей на різних платформах станції. Коли прибули офіцери, Гріффін проігнорував щонайменше 20 наказів кинути зброю. Поліція відкрила вогонь на ураження лише тоді, коли чоловік пішов у наступ на патрульних із ножем у руках. Від отриманих поранень нападник помер у лікарні.

Трамп попередив Китай про великі проблеми 

Президент США Дональд Трамп виступив із попередженням на адресу Пекіна. Коментуючи дані американської розвідки про те, що Китай нібито готується відправити Ірану нові системи ППО, Трамп заявив про неминучі наслідки для китайської сторони. 

Під час розмови з журналістами перед вильотом до Флориди, на запитання про можливі поставки зброї Тегерану, президент відповів прямо: «Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми, гаразд?».

Трампу байдуже на угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном.

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним. «Що б не сталося, ми переможемо. Мені байдуже, чи укладемо ми угоду, чи ні», – підкреслив Трамп.

Інші важливі новини: 

