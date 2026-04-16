Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні: наслідки комбінованих атак
Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях
З 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:
- 19 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
- 20 крилатих ракет Х-101;
- п'ять крилатих ракети «Іскандер-К»;
- 659 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей:
- 19 крилатих ракет Х-101;
- вісім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
- чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 636 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.
Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється. Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.
До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло вісім людей.
Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.
