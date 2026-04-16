Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні: наслідки комбінованих атак

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні: наслідки комбінованих атак
Росіяни вдарили по столиці
фото: ДСНС Києва

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях

З 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:

  • 19 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
  • 20 крилатих ракет Х-101;
  • п'ять крилатих ракети «Іскандер-К»;
  • 659 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.
Авіаційні втрати ворога станом на 16 квітня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 16 квітня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей:

  • 19 крилатих ракет Х-101;
  • вісім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
  • чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • 636 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється. Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло вісім людей.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні: наслідки комбінованих атак
Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні: наслідки комбінованих атак
Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2026 року
Втрати ворога станом на 16 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
У Дніпрі після обстрілу численні пожежі, загинули люди (оновлено)
Удар РФ по Харкову: фото наслідків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті

