Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні: наслідки комбінованих атак

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях

З 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:

19 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

п'ять крилатих ракети «Іскандер-К»;

659 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.

Авіаційні втрати ворога станом на 16 квітня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

вісім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;

636 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється. Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло вісім людей.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.