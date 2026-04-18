AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану

Раніше Іран заявив, що не планує позбуватися своїх запасів збагаченого урану

Пекін висловив готовність взяти на зберігання або переробити близько 440 кг іранського збагаченого урану, вивезення якого є частиною запропонованої Трампом угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Хоча наразі Вашингтон розглядає можливість самостійного контролю над цими матеріалами, КНР сигналізує про відкритість до посередництва. Зокрема, Китай готовий знизити рівень збагачення урану до цивільних потреб, якщо на це надійде запит від США та Тегерана.

Варто зазначити, що подібний досвід уже мав місце у 2015 році, коли в межах ядерної угоди значну частину іранських запасів було вивезено до Росії.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

Як писав Axios, США та Іран ведуть таємні переговори про масштабний план припинення війни на Близькому Сході. Зокрема, він передбачає розмороження $20 млрд іранських активів.

Головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану. За словами джерел, проінформовані про хід дискусій, Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 тис. кг ядерного палива, зокрема 450 кг урану, збагаченого до критичних 60%.

Наразі відомо, що сторони вже обговорюють компромісну формулу: частину високозбагаченого матеріалу вивезуть до третьої країни, а решту розбавлять безпосередньо в Ірані під суворим міжнародним наглядом.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що новий раунд переговорів може відбутися вже на цих вихідних. Зустріч делегацій запланована на неділю, 19 квітня, в Ісламабаді. Також глава США додав, що Іран нібито погодився передати Вашингтону запаси збагаченого урану та зробити «дуже, дуже потужну заяву... про те, що вони не матимуть ядерної зброї».