На фронті загинула 19-річна студентка та військова «Азова». Згадаймо Дар'ю Лопатіну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На фронті загинула 19-річна студентка та військова «Азова». Згадаймо Дар'ю Лопатіну
Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE)
колаж: glavcom.ua

На другому курсі навчання, щойно виповнилося 18 років, Дар’я Лопатіна вступила до лав НГУ «Азов» 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дар'ю Лопатіну.

Захищаючи Україну, на фронті загинула 19-річна військовослужбовиця 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ «Азов», студентка Київської школи економіки Дар’я Лопатіна з позивним Дельта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення президента Київської школи економіки Тимофія Милованова та спільноту «593».

Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році. На другому курсі навчання, щойно виповнилося 18 років, Дар’я Лопатіна вступила до лав 12-ї бригади спеціального призначення 1-го корпусу НГУ «Азов» як інженерка та присвятила останній рік захисту України.

На другому курсі навчання, щойно виповнилося 18 років, Дар'я Лопатіна вступила до лав НГУ «Азов»
На другому курсі навчання, щойно виповнилося 18 років, Дар’я Лопатіна вступила до лав НГУ «Азов»
фото: Тимофій Милованов

Дар'я навчалась на програмі «Штучний інтелект». Студенти кажуть, що вона неймовірно добра, світла, хоробра. 

«Ти була справжньою, щирою. Ти була впевнена в собі, у своїх переконаннях, поглядах, а також словах та діях. Ти була запальна. Завжди діяла одразу, без зволікань та докорів. Ми тобі вдячні за кожен спогад, пов’язаний з тобою, а також за кожен момент, прожитий разом. Ми завжди будемо пам’ятати тебе, ти б багато зробила для цього світу, але тобі назавжди 19. Дякуємо тобі, сестро», – написали в Instagram-stories представники спільноти 593.

Останній рік свого життя Дар'я Лопатіна присвятила захисту України
Останній рік свого життя Дар’я Лопатіна присвятила захисту України
фото: спільнота «593»

«Вона знала і розуміла значно більше за всіх нас. Даша була неймовірно світлою, розумною і відкритою людиною, яка нас дуже багато чому навчила і показала зовсім іншу точку зору на цей світ», – розповіли в KSE.

Останній рік свого життя Дар'я Лопатіна присвятила захисту України
Останній рік свого життя Дар’я Лопатіна присвятила захисту України
фото: спільнота «593»

«Я знав Дар'ю, вона для мене була тим сенсом, заради чого я повернувся в Україну, заради чого я будую університет. Вона і є та Україна, яку я собі уявляю. Бо Україна – це люди. Це саме такі люди, як Дар'я. Дар'я загинула на фронті. Вона була нашою студенткою і вирішила піти в «Азов» захищати Україну. Ми неймовірно пишаємось Дар'єю. І мені, і нам усім неймовірно боляче. Цього разу зло перемогло. Я зроблю все, що зможу, все, що в моїх силах, щоб памʼять про Дар'ю жила в KSE, щоб вона продовжувала бути живою для нас усіх. (...) Я пишу цей пост – і столи залили сльози, не можу сфокусуватись на клавіатурі. Мені здається, навіть клавіші потекли і плачуть. Ця проклята війна. Ці прокляті сусіди. Світла пам’ять і честь героїні! Я щиро співчуваю всім, хто загинув чи постраждав у цій жахливій війні», – написав президент KSE Тимофій Милованов.

Також спогадами про Дар’ю поділилася викладачка Марія Крючок: «Якось на пару до мене приходила дівчина-військова. Молода, красива, сильна. Прийшла до своїх колишніх одногрупників і розказувала їм про війну з окопів. Сьогодні стало відомо, що вона загинула. Дар’я Лопатіна, Дельта. 19 років. Світла пам’ять».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

