В Україні друга за день повітряна тривога тривала 27 хвилин
Триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні
Станом на 10:02 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». О 10:29 пролунав відбій.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, станом на 08:54 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Тоді тривога тривала понад 40 хвилин. Зокрема, у Хмельницькій області пролунали вибухи.
До слова, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.