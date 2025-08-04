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В Україні друга за день повітряна тривога тривала 27 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні друга за день повітряна тривога тривала 27 хвилин
колаж: glavcom.ua

Триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні

Станом на 10:02 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». О 10:29 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, станом на 08:54 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Тоді тривога тривала понад 40 хвилин. Зокрема, у Хмельницькій області пролунали вибухи

До слова, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна тривога

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