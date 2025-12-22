Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
Старшина бився з окупантами на херсонському та донецькому напрямках
колаж: glavcom.ua

У 2023 році Дмитро Колесніков добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Колеснікова.

Захисник України Дмитро Колесніков на позивний Старшина загинув на війні 2 грудня 2024 року. Лише тепер тіло воїна передано рідним для поховання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Дмитро Колесніков народився 24 квітня 1966 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі № 77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності. Згодом здобув професію регулювальника радіоапаратури у Технічному фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка».

Проходив строкову військову службу у складі Державної прикордонної служби України.

Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Львівський завод «Лорта», проходив службу в органах Служби безпеки України, а згодом – інструктором із практичного навчання водіння на приватному підприємстві «Світлофор».

У 2023 році Дмитро Колесніков добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2023 році Дмитро Колесніков добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: ЛЬвівська міська рада

Зі слів рідних, Дмитро захоплювався риболовлею та вправно ремонтував автомобілі. Дуже любив Львів, добре ставився до тварин і мав багато друзів. Завжди був готовий допомогти. Для своєї родини він був надійною опорою, прикладом мужності, сили духу та стійкості.

У 2023 році добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на херсонському та донецькому напрямках у складі 18-го окремого протитанкового батальйону Збройних сил України.

2 грудня 2024 року Старшина загинув на війні. Лише тепер тіло воїна передано рідним для поховання. 

Чин похорону воїна відбувся 19 грудня 2025 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок захисника поховали на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).

У Дмитра Колеснікова залишилися дружина, донька, двоє синів, похресник та племінниця.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
8 грудня, 08:21
На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
15 грудня, 09:46
У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
16 грудня, 12:12
Гринів радить Зеленському не підписувати угоди з Росією до виборів у США
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському
5 грудня, 09:05
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
2 грудня, 00:27
Українська армія все ще має перевагу в дронах-бомберах, заявив військовий і екснардерп Ігор Луценко
«Російська армія хоч і «дубова», але…» Військовий розповів, в чому ворог обходить ЗСУ
9 грудня, 19:39
Трамп справді вніс свій вклад у врегулювання кількох міжнародних конфліктів, однак багато з цих угод не призвели до реального миру
Перемир'я на папері: чому мирні угоди Трампа не принесли стабільності – аналіз Reuters
9 грудня, 02:53
Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога
Сили оборони вразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ
4 грудня, 21:03
Окупанту Бахарєву ампутували всі чотири кінцівки
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян
11 грудня, 10:27

Суспільство

Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику
Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд: є травмовані, поїзди курсують із затримками
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд: є травмовані, поїзди курсують із затримками
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День дипломатичної служби України: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua