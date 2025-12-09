Головна Країна Суспільство
Понад два роки вважався зниклим без вісти. Згадаймо Дмитра Паскара

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Понад два роки вважався зниклим без вісти. Згадаймо Дмитра Паскара
Дмитру Паскару назавжди 26 років
колаж: glavcom.ua

Воїн планував одружитися під час відпустки, але не встиг...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Паскара.

26-річний старший солдат Дмитро Паскар загинув 22 жовтня 2023 року у бою з російськими окупантами на запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Дмитро Паскар народився 24 лютого 1997 року у Рівному. Навчався у місцевій 13-й школі, згодом в університеті водного господарства і природокористування, а потім працював пекарем на хлібозаводі «Рум’янець».

У лютому 2023 року Дмитро добровольцем приєднався до захисту України.

фото: Рівненська міська рада/Facebook

«Він прийняв таке рішення, але нікому про це не сказав. За кілька днів перед виїздом на полігон лише попередив батька. Дмитро завжди самостійно приймав рішення, любив ризикувати, захоплювався мотоциклами. У нього все відбувалося на швидкості – навіть будучи фактично дитиною, він поводився як дорослий. Ставив перед собою цілі і досягав їх», – розповіла мама захисника.

26-річний старший солдат Дмитро Паскар загинув 22 жовтня 2023 року у бою з російськими окупантами на запорізькому напрямку. Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували й передали рідним для гідного поховання.

Прощання з Дмитром Паскарем відбулося у понеділок, 8 грудня, на майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

фото: Рівненська міська рада/Facebook
фото: Рівненська міська рада/Facbook
фото: Рівненська міська рада/Facebook
фото: Півненська міська рада/Facebook

Із найрідніших у Дмитра залишилися батьки, двоє сестер та бабуся. А ще кохана дівчина, з якою хотів одружитися у відпустці, в яку він так і не прийшов.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

