Понад два роки вважався зниклим без вісти. Згадаймо Дмитра Паскара

Воїн планував одружитися під час відпустки, але не встиг...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Паскара.

26-річний старший солдат Дмитро Паскар загинув 22 жовтня 2023 року у бою з російськими окупантами на запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Паскар народився 24 лютого 1997 року у Рівному. Навчався у місцевій 13-й школі, згодом в університеті водного господарства і природокористування, а потім працював пекарем на хлібозаводі «Рум’янець».

У лютому 2023 року Дмитро добровольцем приєднався до захисту України.

Дмитро Паскар добровольцем приєднався до захисту України у лютому 2023 року фото: Рівненська міська рада/Facebook

«Він прийняв таке рішення, але нікому про це не сказав. За кілька днів перед виїздом на полігон лише попередив батька. Дмитро завжди самостійно приймав рішення, любив ризикувати, захоплювався мотоциклами. У нього все відбувалося на швидкості – навіть будучи фактично дитиною, він поводився як дорослий. Ставив перед собою цілі і досягав їх», – розповіла мама захисника.

Прощання з Дмитром Паскарем відбулося у понеділок, 8 грудня, на майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Військовий тримає траурний портрет захисника Дмитра Паскара фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання з Дмитром Паскарем фото: Рівненська міська рада/Facbook

Рідні прощаються із полеглим захисником фото: Рівненська міська рада/Facebook

Містяни вшановують полеглого воїна фото: Півненська міська рада/Facebook

Із найрідніших у Дмитра залишилися батьки, двоє сестер та бабуся. А ще кохана дівчина, з якою хотів одружитися у відпустці, в яку він так і не прийшов.

