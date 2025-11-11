Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна

З початком повномасштабної війни чоловік неодноразово приходив до військкомату, але за станом здоров’я його тривалий час не призивали

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Фоміна.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині 1 січня 2025 року поліг захисник з Рівненщини Сергій Фомін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Сергій Фомін народився 22 грудня 1970 року у Рівному. Навчався у 19-й школі, згодом закінчив місцеве училище №9. Після служби в армії здобув вищу освіту у РДГУ.

Чоловік працював за кордоном та в Україні. Більшу частину життя присвятив роботі у меблевій промисловості.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій неодноразово приходив до військкомату – хотів служити, але за станом здоров’я його тривалий час не призивали. Мобілізували чоловіка у вересні 2024 року.

Рідні та друзі запам’ятали Сергія добрим і чуйним, він дуже любив своїх дітей. У чоловіка були золоті руки – він умів створювати унікальні вироби з дерева будь-якої складності.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій Фомін неодноразово приходив до військкомату – хотів служити, але за станом здоров’я його тривалий час не призивали фото: Рівненська міська рада/Facebook

54-річний солдат Сергій Фомін загинув 1 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Тривалий час чоловік вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно тіло бійця ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Попрощалися із Сергієм Фоміним 7 листопада на майдані Незалежності у Рівному. Поховали захисника на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Військовослужбовець тримає траурне фото Сергія Фоміна фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання з Сергієм Фоміним фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання з Сергієм Фоміним фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Сергія залишилися мати та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.