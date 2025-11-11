Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Сногію Фоміну назавжди 54
колаж: glavcom.ua

З початком повномасштабної війни чоловік неодноразово приходив до військкомату, але за станом здоров’я його тривалий час не призивали

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Фоміна.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині 1 січня 2025 року поліг захисник з Рівненщини Сергій Фомін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Сергій Фомін народився 22 грудня 1970 року у Рівному. Навчався у 19-й школі, згодом закінчив місцеве училище №9. Після служби в армії здобув вищу освіту у РДГУ.

Чоловік працював за кордоном та в Україні. Більшу частину життя присвятив роботі у меблевій промисловості.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій неодноразово приходив до військкомату – хотів служити, але за станом здоров’я його тривалий час не призивали. Мобілізували чоловіка у вересні 2024 року.

Рідні та друзі запам’ятали Сергія добрим і чуйним, він дуже любив своїх дітей. У чоловіка були золоті руки – він умів створювати унікальні вироби з дерева будь-якої складності.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій Фомін неодноразово приходив до військкомату – хотів служити, але за станом здоров’я його тривалий час не призивали
З початком повномасштабного вторгнення Сергій Фомін неодноразово приходив до військкомату – хотів служити, але за станом здоров’я його тривалий час не призивали
фото: Рівненська міська рада/Facebook

54-річний солдат Сергій Фомін загинув 1 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Тривалий час чоловік вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно тіло бійця ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Попрощалися із Сергієм Фоміним 7 листопада на майдані Незалежності у Рівному. Поховали захисника на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі. 

Військовослужбовець тримає траурне фото Сергія Фоміна
Військовослужбовець тримає траурне фото Сергія Фоміна
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з Сергієм Фоміним
Прощання з Сергієм Фоміним
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з Сергієм Фоміним
Прощання з Сергієм Фоміним
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Сергія залишилися мати та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чорноморськ після атаки: чи витримає концесія порту випробування війною
Чорноморськ після атаки: чи витримає концесія порту випробування війною
22 жовтня, 14:22
«Історична» зустріч Трампа з СІ для миру в Україні не дала нічого
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: На «12 із 10» без миру для України
31 жовтня, 11:11
фото: Ольга Стефанишина
Будинок Стефанишиної в Києві зазнав ушкоджень через уламок дрона
22 жовтня, 12:37
За словами Сирського, українські підрозділи успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення
Сирський: маємо успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області
17 жовтня, 08:35
Наслідки удару по дошкільному закладу освіти
Єврокомісія відреагувала на удар РФ по дитсадку в Харкові
22 жовтня, 15:26
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
26 жовтня, 08:19
Ворог кілька годин атакував Запоріжжя та Запорізький район
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
30 жовтня, 13:03
Трамп: Взагалі вона (війна – «Главком») ніколи не повинна була починатися. Я б розв'язав цю проблему, не поступаючись нічим
Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій
7 листопада, 23:40
FP-2 – це розробка української компанії Fire Point, яка також виробляє ракету «Фламінго»
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
2 листопада, 12:30

Суспільство

Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці
РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Поляки убивали українців на Волині в стані афекту – польський історик
Поляки убивали українців на Волині в стані афекту – польський історик

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua