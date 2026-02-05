Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
Бетонні загородження поблизу Маріямполе вздовж кордону Литви з Калінінградом
фото: wsj

Німеччина провела навчання, які імітують вторгнення Росії до Литви

Москва здатна добитись поставлених цілей за лічені дні. Такий невтішний прогноз зробили у Німеччині, де влаштували навчання, що імітують вторгнення Росії до Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Wall Street Journal.

Центр військових ігор Університету Гельмута-Шмідта Збройних сил Німеччини повідомляє, що у навчаннях взяли участь 16 колишніх високопосадовців Німеччини та НАТО, законодавців та експертів з безпеки, які розігрували сценарій, дія якого відбувається у жовтні 2026 року.

Можливий сценарій нападу

Росія під час навчань використала привід гуманітарної кризи в російському Калінінграді, щоб захопити литовське місто Маріямполе. Німеччина виявилася нерішучою, а Польща не направила війська до Литви. Німецька бригада, яка вже розгорнута в Литві, не втрутилася.

«Стримування залежить не лише від можливостей, але й від того, що ворог думає про нашу волю, і у цій військовій грі мої «російські колеги» та я знали: Німеччина вагатиметься. І цього було достатньо для перемоги», – заявив військовий аналітик з Відняс Франц-Стефан Гаді.

Відтак, Росії вдалося протягом кількох днів встановити панування над країнами Балтії, розгорнувши там близько 15 тисяч військовослужбовців.

Що відбувається зараз

Негативного сценарію можна уникнути. За словами контр-адмірала Гедрюса Пременецкаса, начальника штабу оборони Литви, у реальному житті Литва та інші союзники мали б достатньо розвідувальних попереджень, щоб уникнути цього сценарію. І навіть без союзників, власні збройні сили Литви змогли б впоратися з обмеженою загрозою для Маріямполе.

Нагадаємо, федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) заявила, що минулого року військові витрати Росії могли становити приблизно половину державного бюджету та близько 10% від валового внутрішнього продукту країни. 

Теги: Німеччина війна військові навчання Литва Калінінград

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори з РФ перестали бути цирком: що змінилося для Путіна
Стоп-кран Путіна: чому Кремль більше не імітує переговори
3 лютого, 11:27
Вирішальний етап війни попереду. Чи витримає Росія?
Вирішальний етап війни ще попереду
6 сiчня, 12:08
Росія намагається заговорити свої військові злочини в Україні темою історичної несправедливості
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
27 сiчня, 08:39
Аеропорт розташований приблизно за 30 кілометрів від білоруського кордону
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
28 сiчня, 01:27
Хімічні грілки для «пташок»: як українські військові рятують БпЛА від морозів
Хімічні грілки для «пташок»: як українські військові рятують БпЛА від морозів
Вчора, 00:57
Ліквідованому окупанту було 47 років
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії з тхеквондо
5 сiчня, 16:08
Нині триває 1416-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
9 сiчня, 08:51
Ростислав Артим народився 27 січня 1992 року у Львові
Боронив Україну на курському та донецькому напрямках. Згадаймо Ростислава Артима
13 сiчня, 09:00
Німецькі військові
Німецькі військові достроково й без пояснень залишили Гренландію
18 сiчня, 15:29

Соціум

Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
Трамп зробив заяву про наміри піти на третій президентський термін
Трамп зробив заяву про наміри піти на третій президентський термін
Штутгарт частково залишився без світла через аварію
Штутгарт частково залишився без світла через аварію
У Німеччині пасажир побив до смерті контролера потяга
У Німеччині пасажир побив до смерті контролера потяга
РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії
РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії
Ракети «Фламінго» вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр»
Ракети «Фламінго» вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр»

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua