Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний

Німеччина провела навчання, які імітують вторгнення Росії до Литви

Москва здатна добитись поставлених цілей за лічені дні. Такий невтішний прогноз зробили у Німеччині, де влаштували навчання, що імітують вторгнення Росії до Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Wall Street Journal.

Центр військових ігор Університету Гельмута-Шмідта Збройних сил Німеччини повідомляє, що у навчаннях взяли участь 16 колишніх високопосадовців Німеччини та НАТО, законодавців та експертів з безпеки, які розігрували сценарій, дія якого відбувається у жовтні 2026 року.

Можливий сценарій нападу

Росія під час навчань використала привід гуманітарної кризи в російському Калінінграді, щоб захопити литовське місто Маріямполе. Німеччина виявилася нерішучою, а Польща не направила війська до Литви. Німецька бригада, яка вже розгорнута в Литві, не втрутилася.

«Стримування залежить не лише від можливостей, але й від того, що ворог думає про нашу волю, і у цій військовій грі мої «російські колеги» та я знали: Німеччина вагатиметься. І цього було достатньо для перемоги», – заявив військовий аналітик з Відняс Франц-Стефан Гаді.

Відтак, Росії вдалося протягом кількох днів встановити панування над країнами Балтії, розгорнувши там близько 15 тисяч військовослужбовців.

Що відбувається зараз

Негативного сценарію можна уникнути. За словами контр-адмірала Гедрюса Пременецкаса, начальника штабу оборони Литви, у реальному житті Литва та інші союзники мали б достатньо розвідувальних попереджень, щоб уникнути цього сценарію. І навіть без союзників, власні збройні сили Литви змогли б впоратися з обмеженою загрозою для Маріямполе.

Нагадаємо, федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) заявила, що минулого року військові витрати Росії могли становити приблизно половину державного бюджету та близько 10% від валового внутрішнього продукту країни.