Fox News показав український дрон у сюжеті про арсенал США: реакція розробників
Дрон-перехоплювач Sting був розроблений в Україні для боротьби з ударними безпілотниками, зокрема іранськими Shahed
Американський телеканал Fox News використав кадри польоту українського дрона-перехоплювача Sting у сюжеті про «високотехнологічний арсенал США», однак не зазначив його українське походження. Про це заявила команда розробників безпілотників Wild Hornets, пише «Главком».
За словами розробників, у телесюжеті було показано відео роботи безпілотника Sting – системи, створеної українськими інженерами та застосовуваної підрозділами ППО України для перехоплення іранських дронів типу Shahed.
«Ми цінуємо, що міжнародні медіа, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу дронів-перехоплювачів. Однак у показаному відео зображено Sting – український дрон, розроблений інженерами Wild Hornets», – зазначили розробники.
Фрагмент ефіру поширився у соцмережах. У сюжеті йшлося про використання штучного інтелекту на полі бою під час війни на Близькому Сході, а в кадрі паралельно демонстрували польоти українських дронів Sting.
У відео також показано інтерв’ю з експертом з безпілотників, під час якого на екрані з’являються кадри польотів дронів у небі над Україною.
У команді Wild Hornets наголосили, що створення таких безпілотників стало результатом тривалої спільної роботи інженерів і українських військових, тому важливо, щоб міжнародні медіа коректно вказували їх походження.
Як повідомлялось, США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед».
До слова, Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot.
