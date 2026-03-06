Головна Країна Суспільство
Fox News показав український дрон у сюжеті про арсенал США: реакція розробників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Fox News показав український дрон у сюжеті про арсенал США: реакція розробників
Під час інтерв’ю з експертом з безпілотників на екрані з’являються кадри польотів дронів у небі над Україною
Дрон-перехоплювач Sting був розроблений в Україні для боротьби з ударними безпілотниками, зокрема іранськими Shahed

Американський телеканал Fox News використав кадри польоту українського дрона-перехоплювача Sting у сюжеті про «високотехнологічний арсенал США», однак не зазначив його українське походження. Про це заявила команда розробників безпілотників Wild Hornets, пише «Главком».

За словами розробників, у телесюжеті було показано відео роботи безпілотника Sting – системи, створеної українськими інженерами та застосовуваної підрозділами ППО України для перехоплення іранських дронів типу Shahed.

«Ми цінуємо, що міжнародні медіа, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу дронів-перехоплювачів. Однак у показаному відео зображено Sting – український дрон, розроблений інженерами Wild Hornets», – зазначили розробники.

Фрагмент ефіру поширився у соцмережах. У сюжеті йшлося про використання штучного інтелекту на полі бою під час війни на Близькому Сході, а в кадрі паралельно демонстрували польоти українських дронів Sting.

У відео також показано інтерв’ю з експертом з безпілотників, під час якого на екрані з’являються кадри польотів дронів у небі над Україною.

У команді Wild Hornets наголосили, що створення таких безпілотників стало результатом тривалої спільної роботи інженерів і українських військових, тому важливо, щоб міжнародні медіа коректно вказували їх походження.

Як повідомлялось, США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед».

До слова, Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot. 

