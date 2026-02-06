Головна Світ Політика
Санкції проти РФ. Глава МЗС Литви дорікнув Європі та запропонував рішення

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Санкції проти РФ. Глава МЗС Литви дорікнув Європі та запропонував рішення
Литва закликає ЄС до «нарешті амбітного» пакету санкцій проти Росії
Фото з відкритих джерел

Глава МЗС Литви сподівається, що 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде дієвим

Глава МЗС Литви Будріс вважає, що США в контексті санкцій проти РФ роблять більше, ніж ЄС. Тому мають посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання на LRT.

Міністр закордонних справ Литви заявив, що сподівається, що майбутній 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде «амбітним», оскільки блок готується ухвалити нові заходи.

«Як не парадоксально, попри всю критику та розчарування, спрямовані на адресу Сполучених Штатів, вони роблять більше, ніж Європейський Союз, у плані санкцій проти Росії», – сказав Будрис в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT.

Відповідаючи на запитання про те, як можна досягти миру, він сказав, що позиція Литви чітка: «Давайте запровадимо санкції».

Він переконаний, що санкції проти країн, які продовжують торгувати з Росією, можуть вплинути на прийняття рішень у Кремлі. «Не на Україну слід тиснути тут. Українці вже зробили все, що могли. Вони відкриті, вони зацікавлені та ведуть переговори в Абу-Дабі. Давайте тиснути на президента Путіна», – сказав він.

Нагадаємо, Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний. Зокрема, Німеччина провела навчання, які імітують вторгнення Росії до Литви. Виявилося, що Москва здатна добитись поставлених цілей за лічені дні. Такий невтішний прогноз зробили у Німеччині, де влаштували навчання, що імітують вторгнення Росії до Литви. 

Але негативного сценарію можна уникнути. За словами контр-адмірала Гедрюса Пременецкаса, начальника штабу оборони Литви, у реальному житті Литва та інші союзники мали б достатньо розвідувальних попереджень, щоб уникнути цього сценарію. І навіть без союзників, власні збройні сили Литви змогли б впоратися з обмеженою загрозою для Маріямполе.

