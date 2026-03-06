Нардеп Железняк заявив, що СБУ охороняє Єрмака

Железняк зазначив, що йому вдалося ідентифікувати трьох охоронців колишнього голови Офісу президента

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак продовжує користуватися охороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його відео у Youtube.

За словами нардепа, Єрмак пересувається у супроводі кортежу: його давнього водія на Mercedes, а також щонайменше трьох охоронців на двох автомобілях Skoda. Також, як стверджує Железняк, автівки нібито регулярно змінюють номерні знаки, використовуючи «номери прикриття».

Железняк зазначив, що йому вдалося ідентифікувати трьох охоронців – Владислава, Максима та Дениса. За його словами, у 2025 році всі вони були співробітниками Управління державної охорони України та працювали з Єрмаком, коли він обіймав посаду.

«АЛЕ після звільнення УДО не може надавати охорону для вже ексголови Офісу президента. Це не передбачено законом. Тому, одразу після 28-го листопада всіх трьох охоронців Єрмака з УДО переводять до СБУ. Конкретніше у Альфу СБУ», – наголосив Железняк.

Пресслужба СБУ у коментарі «Главкому» наголосила: «Згідно із законодавством відомості щодо здійснення чи нездійснення Службою безпеки України заходів безпеки стосовно певної особи, є інформацією з обмеженим доступом та розголошенню не підлягає».

Раніше повідомлялося, що водій колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака В’ячеслав Абрамов раніше працював на підприємстві, яке пов’язують із родинами обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Як стало відомо розслідувачам, у 2015-2016 роках Абрамов був штатним працівником ТОВ «Керамбуд» (завод Медведчука-Козака, нині підприємство арештоване).

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

До слова, при Національній асоціації адвокатів України розпочали роботу чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідні рішення ухвалила Національна асоціація адвокатів України окремими розпорядженнями її голови Лідії Ізовітової.

Зауважимо, що колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років.